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Yetişkin içerik yıldızı Cj Miles anlattı: ''İşim gereği 14 yıl boyunca her günümü çıplak geçirdim''

07.11.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinli yetişkin içerik üreticisi ve Eski bir Las Vegas striptizci Cj Miles, yoksulluk zamanlarını ve Vegas'ta geçen günlerini anlattı. Şimdi bir servet kazansa da fakirlik içinde büyüdüğünü söyleyen Cj, Vegas'a geldiğinde hayatının nasıl değiştiğinden bahsetti.

Yetişkin içerik yıldızı Cj Miles anlattı: ''İşim gereği 14 yıl boyunca her günümü çıplak geçirdim''

Aslında Bilgisayar mühendisliği diplomasına sahip olan CJ, 2006 yılında Vegas'a geldi. Başlangıçta oldukça zorlu günler geçirdiğini belirten genç kadın, kariyerinde hızla yükseldi. 14 yıl boyunca "her gününü çıplak" geçirdiğini söyleyen Cj, kısa sürede kulüplerin aranan ismi oldu.

Bunun sebebinin küçük bedeni ve güçlü iş ahlakı olduğunu savunan dansçı, ünlülerin ve milyarderlerin bile kendisi için sıraya girdiğini açıkladı.

HEDİYE ETTİ

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Bir müşterisinin ona 160.000 sterlin hediye ettiğini anlatan genç dansçı, bir gecede büyük bir meblağ kazanmak sıradışı olmasa da bu durumun oldukça şaşırtıcı olduğunu söyledi. Bu parayla ailesine Filipinler'de bir ev almak için kullandığını anlatan Cj, "Hiçbir şeyimiz olmadan büyüdük, bu yüzden bunu yapabilmek harika hissettirdi'' diye konuştu.

PANDEMİ ETKİLEDİ

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Bu hediyeyi veren adamı bir daha görmediğini, söyleyen genç model, ''Keşke onu tanıyıp teşekkür edebilseydim.'' dedi. Ancak pandemi sırasında birçok kulübün kapanmasıyla CJ, buradan sağladığı geliri kuruyunca yetişkin içerik platformu OnlyFans'a katılmaya karar verdi.

''ÇIPLAK OLMAYI SEVİYORUM''

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Şimdi sitede ayda 180.000 sterlin kazanan genç kadın, "Çıplak olmayı seviyorum, bu yüzden bu benim için gerçekten ideal bir iş. Artık tam zamanlı bir striptizci değilim. Ama şimdi bir dansçı olarak geri dönüyorum. Kıyafetlerimi çıkardığımda yaşadığımı hissediyorum." diye açıkladı.

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Filipinler OnlyFans

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