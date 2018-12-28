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Yılbaşı gecesi neden kırmızı külot giyiliyor?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 14:15 | Son Güncelleme

Yılbaşında kırmızı külot giymek dillere destan olmuş bir gelenektir. Peki, bu gelenek neyi ifade eder, anlamı nedir hiç merak ettiniz mi? İşte kırmızı külodun şans getirme hikâyesi...

Yılbaşı gecesi neden kırmızı külot giyiliyor?

Hikayesi oldukça eski zamanlara dayanan kırmızı külotlar, 1956 yılında iflas eden Amerikalı bir iç çamaşırı satıcısı Henry George'un fikriydi. George, kadınların sütyen ve külotları takım olarak kırmızı renkte alırken, tek külot alanların sadece siyah ya da beyaz renkleri tercih ettiklerini fark etti.

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Hemen çalışanlarıyla bir toplantı düzenleyen George, kırmızı külotları satmak için bir strateji geliştirdi. Yılbaşından bir hafta önce üç yıldır satamadığı kırmızı külotları yakın çevresindeki kadınlara hediye ederek, bunun onlara şans getireceğini söyledi.

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31 Aralık günü George'un deposunda kalan kırmızı külotların hepsi tükenirken, kırmızı külotların şans getireceği kulaktan kulağa yayıldı ve gelenek haline geldi.

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Külot kelimesi Fransızca "culotte"dan; "culette" ise "popo" anlamındaki Fransızca "cul" ve Latince "culus" köklerinden geliyor. Halk arasında yaygın olan "don"un kökeni ise, Orhon Türkleri'nin kullandığı "ton" sözcüğü.

İtalya, Japonya ve İspanya'da da 31 Aralık günü giyilen kırmızı külotun uğur getirdiğine inanılıyor. İtalya'nın Napoli bölgesinde ise kadınlar yılbaşı hazırlıkları boyunca kırmızı iç çamaşırı giyiyor ve yeni yıla böyle giriyor.

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