Yılbaşı partisinde ışıl ışıl parıldamak isteyenlerin aşık olacağı kombin önerileri

Parıltılı ve ışıl ışıl kıyafetler denildiğince akla yüzlerce ihtimal geliyor. Gömlekler, etekler, pantolonlar, ceketler, ayakkabılar, çantalar... Parıltı her kategoriden kıyafete oldukça yakışıyor. Tabii söz konusu yılbaşı partileri olunca kombinlerin olmazsa olmazı haline geliyor. Haydi, sizler için derlediğimiz listede hangi büyülü ve ışıltılı kıyafetler olduğuna birlikte göz atalım.

1. Derinin ışıltılı cazibesi üzerine mini bir başyapıt!

Deri sevenler için yılbaşı partilerinde giyilebilecek güzel bir parça olan Funwave Etek, pileli yapısı ile derinin keskinliğini yumuşatır ve daha estetik bir duruş yakalar. Hem pile hem deri sevenler ve partilerde parıldamak isteyenler için mükemmel bir tercih olan eteği sade bir gömlek ve güzel bir çizme ile tamamlayabilir ya da derinin sağlam zeminine güvenerek kombininize daha fazla ışıltı ekleyebilirsiniz. Yumuşak yapısı da sizi hiç rahatsız etmeden şıklığınızın tadını çıkarmasına yardımcı olur.

Siyah ve derinin asaletini bir arada taşımak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

2. Özel partiler ve zarif balolar için parlak maskeler...

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Bazı partiler maskeli düzenlenir ve yılbaşı gecesi güzel maskelerin arkasında gizemli bir eğlencenin tadı çıkarılır. O partiler için ince işleme detayları olan bu simli parlak maske, güzel bir seçenek olabilir. Ayrıca partide sönük kalmak istemeyen ancak parıltılı kıyafetlerden de hoşlanmayanlar için maskeler pratik bir çözüm sunar. Sade elbiselerin ve kombinlerin üzerinde çok şık duran maske, partide sönük kalmamak için ihtiyacınız olan ışıltıyı elde etmenizde yardımcı olur.

Mor renk ve işlemelerin uyumunu gizemli bir şıklıkla tamamlayan maskeyi satın almak istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz.

3. Parıl parıl bir parti çantası...

Çantalar en sevdiğimiz aksesuarlardan biri ve parti kombinlerini de mükemmel bir şekilde tamamlar. Minik yanar döner pullardan oluşan Baigio El Çantası da en güzel modellerden biri. Düz renk kombinlerinizde parıltılı dokunuşları bu çanta ile kolayca yapabilirsiniz. Eğer daha fazla ışıltı isterseniz pullu payetli elbiselerinizle tamamlayabilirsiniz. Küçük boyu ile kolay taşındığı için partide büyük çanta taşıma sıkıntısından kurtulabilirsiniz. Dilerseniz altın tonlarındaki zinciri ile omuz çantası olarak kullanabilir ya da zinciri çıkarıp cüzdan gibi elinizde de taşıyabilirsiniz.

Kombininizi tamamlayacak şık parlak bir çanta arıyorsanız modele buradan ulaşabilirsiniz.

4. Çılgın, rengarenk, parlak!

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Bu parlak renkli pantolon, "Partide tüm dikkatleri üzerime çekmek istiyorum ama rahat bir pantolon arıyorum" diyenler için. 60'lı yılların tasarımını günümüze taşıyan pantolon, esnek ve rahat bir yapıya sahip. Işıltısı ile göz alan pantolonu yılbaşı partisinde rahatça tercih edebilirsiniz. Sade bir gömlek ya da bluz ile kombini kolayca tamamlamanız mümkün. Parti ışıklarının altında renkleri daha da etkileyici hale gelen pantolon hem sizi hem arkadaşlarınızı büyüleyebilir.

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5. Lacivertin altın rengi ile kusursuz uyumu...

Lacivert ve altının ince ince işlenerek bir araya geldiği uzun kollu ve bol kesim parıltılı bir bluz ile yılbaşı gecesine damga vurmaya ne dersiniz? Bel ve kol detayları büzgülü olan bluz, altın tonlarını sevenlere yılbaşı partisi için harika bir seçenek olabilir. Ürünü hem etek hem pantolon ile kombinleyebilirsiniz. Ancak daha yoğun ışıltı isterseniz kendisi kadar parlak pantolon ya da eteklerle de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bol kesim sevenlerin gönlünü fethedecek olan bluz, altın takılar ile daha da göz alıcı olabilir.

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6. Yılbaşı partisinde prensese dönüşmek...

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Yılbaşı partisini bir prenses edasıyla geçirmek isteyenler için bu mor elbise harika bir seçenek olabilir. Pamuk Prenses kadar zarif, Rapunzel kadar büyülü... Morun ipeksi dokunuşu ile sanki o an masal dünyasından çıkmış gibi görünebilirsiniz. Bel ve göğüs kısmının zarif yapısını düşük kol tasarımı ile birleştiren elbise, omuzlarınızın güzelliğini ön plana çıkarabilir. Bilek üstünde biten boyu ile ayakkabınızın şıklığını da sergileyebilirsiniz.

Eğer yılbaşı partisinde bir masaldan dünyaya inmek ve sevdiklerinizi büyülemek istiyorsanız sizi buraya alabiliriz.

7. Modern ve mini bir ışıltı!

Pullar, parıltılı kıyafetlerin vazgeçilmez parçalardan biri. Yılbaşı gecesinde giymek için hem hesaplı hem modern ve şık bir elbise arıyorsanız Defacto Pullu Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Baştan sona gümüş pullu payetlerle kaplı olan elbise, partinin her anında parlamanızı sağlar. Mini etek boyu ise pulların parlaklığına modern bir dokunuşta bulunur. Uzun kolu ve derin göğüs dekoltesi ise elbiseye klasik bir görünün katar. Yılbaşı gecesinin karanlığında ay ışığı gibi parıldayacağınız elbiseyi, uzun çizmelerle kombinleyebilirsiniz.

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8. Nostaljiye zarif bir dokunuş...

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Yılbaşı gecesinde konsept bir partiye katılacaksanız birbirinden gösterişli aksesuarları kullanabilirsiniz. Bir alın tacı, kristal küpeler, kadife eldiven, inci kolye ve sembolik sigara tutucundan oluşan aksesuar seti, konsept partiler için iyi bir seçenek olabilir. Gatsby runway tarzını yansıtan set, kadifenin parlaklığını, incinin asaletini ve alın tacındaki zarif tüyleri muhteşem bir uyumla bir araya getirir. Klasik düz bir elbiseyle bile 1920'li yılların tarzını yakalayabilirsiniz.

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9. Gümüşün su gibi akıp giden zarafeti...

Gümüş, kıyafetlerde sıklıkla tercih edilen bir renk. Parıltı ve ışıltı denilince de akla gelen ilk seçeneklerden biri. Bu ince ince işlenmiş gümüş parlak büstiyer öylesine zarif ki sanki bir suyu üzerinize geçirmiş gibi hissedeceksiniz. Yüksek bel etekler ve pantolonlar ile harika bir kombin yapabilirsiniz. Askılı kolları ve büzgülü göğüs ayrıntısı ile partinin hareketli havasına uyum sağlamanıza yardım eden Bozsisters Penny Gümüş Askılı Drape Detaylı Parlak Büstiyer ile sade kombinlerinize ışıltı katabilir, zaten ışıltılı olan kombinlerinizi ise taçlandırabilirsiniz.

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10. Tamamlayıcı sağlam zemin botlar...

Ayakkabılar kombinlerin en önemli ve tamamlayıcı parçalarından biri. Şık kıyafetlerin güzelliğini ortaya çıkarabilecek ayakkabı seçimini yapmak ise oldukça önemli. Topuklu, spor, sandalet, bot, çizme... Yüzlerce seçenek arasından en doğru tercihi yapmak zor olabilir. Yılbaşı partilerinizde mini etek, tayt, elbise ya da pantolonlarınızın altında giyebileceğiniz parlak Bambi Bot'ları sizin için seçtik. Siyah ve şık görünümü ile zarif bir parıltı elde etmenizi sağlayan bot, soğuk yılbaşı gecesinde sizi sıcak tutabilir. Kalın topuğu ve rahat tasarımı ile tüm gece ayakta kalsanız bile ayaklarınızın yorulmasını engeller.

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