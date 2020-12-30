Yılbaşında bahar havası! Korkutan açıklama: Normal değil

Yılbaşı denilince ilk akla gelen yağan kar olurken, o görüntüler bu yıl çok uzakta. Yılbaşı öncesi dün İstanbul'da adeta bahar havası yaşanırken, sıcaklık 18 dereceye kadar yükseldi.

NORMAL DEĞİL

Güneşi gören ağaçların çiçek açması dikkat çekerken, uzmanlar bu durumun normal olmadığını belirtiyor.

Hürriyet gazetesinin bugünkü birinci sayfasında yer alan habere göre; küresel ısınmanın sonuçlarının artık dünyanın en önemli sorunu olmaya başlayacağını altını çizen uzmanlar, sonbahar ve ilkbaharın yaşanmadığına dikkat çekiyor.



