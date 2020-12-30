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  4. Yılbaşında bahar havası! Korkutan açıklama: Normal değil

Yılbaşında bahar havası! Korkutan açıklama: Normal değil

30.12.2020 07:43 | Son Güncelleme:
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Yılbaşında bahar havası! Korkutan açıklama: Normal değil

Yılbaşında kar yağışının etkili olduğu görüntülerin yerine bu yıl bahar havası hakim. Yılbaşı öncesi İstanbul'da ağaçlar çiçek açarken, uzmanlar bu durumun normal olmadığını belirtiyor.

Yılbaşı denilince ilk akla gelen yağan kar olurken, o görüntüler bu yıl çok uzakta. Yılbaşı öncesi dün İstanbul'da adeta bahar havası yaşanırken, sıcaklık 18 dereceye kadar yükseldi.

NORMAL DEĞİL

Güneşi gören ağaçların çiçek açması dikkat çekerken, uzmanlar bu durumun normal olmadığını belirtiyor.

Hürriyet gazetesinin bugünkü birinci sayfasında yer alan habere göre; küresel ısınmanın sonuçlarının artık dünyanın en önemli sorunu olmaya başlayacağını altını çizen uzmanlar, sonbahar ve ilkbaharın yaşanmadığına dikkat çekiyor.

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