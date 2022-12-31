Yılbaşında toplu taşıma saat kaça kadar çalışıyor, ücretsiz mi? İşte 31 Aralık Cumartesi gecesi İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma sefer saatleri

Yeni yıla saatler kala toplu taşıma saatleri yurdun dört bir tarafında merak konusu oldu. Yılbaşı bu sene 1 Ocak 2023 Pazar gününe denk geliyor. 31 Aralık 2022 Cumartesi gecesi toplu taşıma kullanmak isteyen yurttaşlar saat bilgisi sorgulamalarına hız verdi. Peki, Yılbaşında otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur saat kaça kadar hizmet verecek? İşte detaylar....

İSTANBUL'DA YILBAŞI GECESİ TOPLU TAŞIMA SAATLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için sefer sayılarını sıklaştırdı.

Metrobüs seferlerine 260 ek sefer ilave eden İBB, otobüslerde 13 ayrı hatta 168 ek sefer koydu. Metrolarda ise gece boyu seferler kesintisiz devam edecek.

Buna göre yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 13 ayrı hatta 168 sefer düzenlenecek.

Cumartesi gecesi saat 12 ile sabah 05 arasında 13 ayrı hatta normalde 57 olan sefer sayısı 168’e çıkarıldı.

15F Beykoz – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 130A Tuzla Kadıköy, 17 Pendik – Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi – Kadıköy, 16D Altkaynarca-Pendik-Kadıköy, 12A Üsküdar-Kadıköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir – Taksim, 89C Başakşehir – Taksim, 55T Gaziosmanpaşa - Taksim, 40 Rumelifeneri – Taksim, 25G Sarıyer – Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

İZMİR'DE YILBAŞI GECESİ TOPLU TAŞIMA SAATLERİ

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesi sabaha kadar sefer yapacak.

31 Aralık 2022 Cumartesi sabahı 06.00’da başlayan seferler 1 Ocak 2023 Pazar gece yarısına kadar normal programında devam edecek. Metroda ve Konak Tramvayı’nda 01.00-05.00 arasında; Karşıyaka Tramvayı’nda ise 00.20-05.20 arasında saat başı sefer yapılacak.

İZDENİZ’e bağlı vapurlar 31 Aralık tarihinde her zaman uyguladığı haftasonu tarifesine göre hareket edecek. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece ise ihtiyaç halinde ek seferler uygulanacak. Alsancak –Karşıyaka arasında yapılan Baykuş seferleri saat 05.00’a kadar devam edecek. 01 Ocak 2021 Pazar günü ise yolcu gemileri ve arabalı vapurlar yine haftasonu tarifesine göre çalışacak. Bostanlı – Üçkuyular – Bostanlı hattında arabalı vapur seferleri 11.00’de başlayacak.

Gülşen konseri nedeniyle 19.00-03.00 saatleri arası kent merkezindeki ana hatlarda servis yapmak üzere toplam 35 otobüs ilave edildi. Otobüslerde gece 24.00 ile 02.05 arasında 65 hatta gece seferleri uzayacak. Baykuş seferleri ise sabaha kadar yarım saatte bir düzenlenecek. 1 Ocak günü ise sabah 06.00-12.00 arası düzenlenmiş pazar sefer tarifesi uygulanacak. Yılbaşı gecesi sefer saatleri uzatılan hatlar ve son sefer saatleri ise şöyle:

Alsancak Garı kalkışlı 912 ve 963 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20, Konak kalkışlı 18, 19, 20, 23, 27, 30, 33, 35, 42,45, 53, 72, 77, 78, 105, 171, 193, 224, 233, 253, 285, 302, 304, 374, 465,550, 587 ve 588 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45, Lozan kalkışlı 470, 680,681 ve 691 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.20, Gümrük kalkışlı 42, 45 ve 838 numaralı otobüsün son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 53, 168, 502, 555, 560 ve 599 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.45, Halkapınar Metro 2 Aktarma Merkezi kalkışlı 77, 78, 125, 148, 240 ve 253 numaralı otobüslerin son kalkış saati 01.45, Bornova Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 268 ve 565 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.00, Evka 3 Metro Aktarma Merkezi kalkışlı 114 numaralı otobüsün son sefer saati 02.05, Üçkuyular İskele Aktarma Merkezi kalkışlı 5 ve 7 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05, Fahre ttin Altay Aktarma Merkezi kalkışlı 8,17, 311, 969 ve 971 numaralı otobüslerin son sefer saati 02.05, Gaziemir Semt Garajı Aktarma Merkezi kalkışlı 891’in son sefer saati 01.00, Egekent Aktarma Merkezi kalkışlı 128, 295 ve 346 numaralı otobüslerin son sefer saati 01.55, Çiğli Aktarma Merkezi kalkışlı 342, 344 ve 529 numaralıotobüslerin son sefer saati 01.50, EVKA 5 kalkışlı 346 otobüsün son sefer saati 01.55 olacak.

Konak Bahribaba kalkışlı 910, 920, 930, 940 ve 950 numaralı hatlarda sabaha kadar yarım saatte bir baykuş seferleri olacak.

ANKARA'DA YILBAŞI GECESİ TOPLU TAŞIMA SAATLERİ

Metro ve ANKARAY, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü gece saat 02.00’ye kadar hizmet verecek.

EGO otobüsler 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 24.00’ten, 01 Ocak 2023 Pazar günü gece saat 03.00’e kadar hizmet verecek.

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Ocak’ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN’ın ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ücretsiz ulaşım hakkı 1 Ocak saat 00.00’da başlayacak ve 2 Ocak saat 00.00’a kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için sefer sayılarını arttırdı. Ayrıca 1 Ocak 2023 Pazar günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.



