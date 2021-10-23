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  4. Yılda 2 defa yavruluyor, yavrular 5 bin liraya kadar alıcı buluyor

Yılda 2 defa yavruluyor, yavrular 5 bin liraya kadar alıcı buluyor

23.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünü dünya sınırlarını aşan ve yılda genellikle 2 kez doğum yapan Kangal köpeklerinin yavruları 3 bin 500 lira 5 bin lira arasında alıcı buluyor. Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Umut Taşdelen, ''ancak milli değerimiz olduğu için yurt dışından isteyenlere bu fiyatlara vermiyoruz çıkışı yasak olduğu için'' şeklinde konuşuyor.

Yılda 2 defa yavruluyor, yavrular 5 bin liraya kadar alıcı buluyor

Dünyaca ünlü Kangal köpekleri güçlü yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak biliniyor. Dosta güven düşmana korku salan Kangal köpekleri yılda bir ya da 2 kez yavruluyor. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep gören Kangalların yavruları da 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Adata bebek gibi olan yavru Kangal köpeklerinin bakımı da özenle yapılıyor. Profesyonel mamalarla beslenen yavruların fiyatları 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında satılıyor.

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YILDA GENELLİKLE 2 KEZ YAVRULUYOR

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Umut Taşdelen, Kangal köpeklerinin yılda 2 kez yavruladığını belirterek, “Kangal köpekleri yılda 2 defa yavrular, 2-3 tane yavrulamak şartıyla. Tabii bir defa yavrulayan da olabilir. Yılda 1 defa 2 defa yavrulayanda olabiliyor ama fazla yavru yapmıyor kangal köpekleri. Bir doğumda 3 adet en fazla 5 adet yavruluyor. Bu doğum verimi yaşlandıkça düşebiliyor. Az yavru yapan köpek orijinal anlamına da gelmez. 5 yavruyla 2 yavru arasında yavrulaması daha makbuldür çünkü daha güzel bakmaktadır yavrulara’’ dedi.

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3 BİN 500 LİRA İLE 5 BİN LİRA ARASINDA SATILIYOR

Taşdelen, yavruların fiyatının 3 bin 500 ile 5 bin lira arasında değiştiğini söyleyerek, “Yavru kangallar bebek gibidir bakımları yetişkin köpeklere göre değişmektedir. Bunların bir takım aşıları var ve kışın sıcak imkân sağlamak lazım yazın ise serin imkân sağlamak lazım. Özel profesyonel köpek mamaları var onlarla beslenmesi lazım. Anne sütünü hiçbir marketteki süt tutmayacağı için süt tavsiye etmiyoruz, genelde profesyonel köpek mamalarını tavsiye ediyoruz. Şuanda kangal köpeklerimizin yavru fiyatları her zamanki gibi 3 bin 500, 4 bin, 5 bin civarında oluyor. Milli değerimiz olduğu için yurt dışından isteyenlere bu fiyatlara vermiyoruz çıkışı falan yasak olduğu için’’ şeklinde konuştu.

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(İHA)

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