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  4. Yılda yalnızca 1 kez pişiyor! Yiyebilmek için metrelerce kuyruk bekliyorlar

Yılda yalnızca 1 kez pişiyor! Yiyebilmek için metrelerce kuyruk bekliyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Bursa'da Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek için her yıl 1 kez ücretsiz olarak çorba dağıtılıyor. Vatandaşlar, metrelerce uzayan kuyruğa aldırmadan çorbayı içebilmek için bekliyor.

Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için 600 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. Yılda bir kez pişirilen çorbadan içmek isteyen Bursalılar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar köfteli çorbadan içip Abdal Mehmet Hazretleri'nin kabri başında dua etti.

Bu yıl ikinci etkinliği düzenlediklerini ifade eden Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği yüzlerce yıl devam etmiş. 1940 yılından sonra ara verilmişti. Biz de 80 yıllık aradan sonra bu geleneği geçtiğimiz yıl yeniden başlattık. Bu 600 yıllık bir gelenek, bu geleneği devam ettiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var. 600 yıllık bu gelenek tekrar devam etmiş olacak. Bu çorbadan bugün 4 bin kişi içti, seneye de inşallah daha kapsamlı bir anma yapacağız" dedi. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Çorba Bursa Abdal Mehmet Hazretleri

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