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Yıldırım isabet eden ağacın altındaki 8'i gebe 10 inek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 23:00 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, aniden başlayan yağmurdan korunmak için ağaç altına gizlenen 8'i gebe, 2'si yeni doğum yapmış 10 inek, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü.

Yıldırım isabet eden ağacın altındaki 8'i gebe 10 inek öldü

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, aniden başlayan yağmurdan korunmak için ağaç altına gizlenen 8'i gebe, 2'si yeni doğum yapmış 10 inek, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında Çan ilçesinin Şerbetli köyü kırsal alanında meydana geldi. Köy azası Gökhan Kızık'a ait 10 inek, tarlada otlanırken aniden başlayan yağmurdan korunmak için ağacın altına gizlendi. Ancak gök gürültüsü ve şimşeklerle beraber etkili olan yağmur sırasında ağaca yıldırım isabet etti. Ağaç altında olan ineklerin hepsi öldü. İneklerden 2'sinin yeni doğum yaptığı ve 8'inin de gebe olduğu öğrenildi.
Yağmur dindikten sonra hayvanlarını almaya gittiğinde korkunç manzara ile karşılaşan Gökhan Kızık, ineklerinin yerde cansız şekilde yattığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Kızık, olayı jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerin gelen ekipler, tutanak tuttu.

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Yıldırım isabet eden ağacın altındaki 8'i gebe 10 inek öldüYıldırım isabet eden ağacın altındaki 8'i gebe 10 inek öldü

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