YILDIRIM: MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN BUGÜNDEN SONRA DA GAYRET EDECEĞİZ. POZİSYONUN BİR ÖNEMİ YOK

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL,(DHA)- AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugünlerde biliyorsunuz. Ankara dışında. Hepimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez orada da çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettirir. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda, gerek de diğer konularda hangi adımlar atacağını kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik ve bugünden sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun bir önemi yok" dedi.

Amerikan-Türk İş Geliştirme Konseyi toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Yıldırım, Amerika'nın Eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke ve beraberindeki heyetin gün boyu iş insanları ile bir araya geleceklerini ifade ederek, “Türk - Amerikan ilişkileri sadece, savunma konuları ile sınırlı değil, bundan çok daha fazlası var. Her iki ülkenin ticaretinin 100 milyar hedefi var. Bu hedefe ulaşmak için iş camiası karşılıklı olarak adımlar atması gerekiyor. Amerika ve Türkiye'de yeni iş alanları oluşturacak adımların hızlandırılması gerekiyor. Sayın bakan ve beraberindeki heyetin amacı, Türkiye ile Amerika arasındaki pozitif gündemin, ticaret, iş birliği ve yatırımı öncelikli olarak ele alıp gelişme hedefliyoruz"dedi.