Yıldırım'dan, Beykoz'da esnaf ziyareti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beykoz'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cuma namazını Beykoz Paşabahçe Camisinde kılan Yıldırım, namazın ardından ilçede vatandaşlarla bir araya geldi, esnafla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

AK Parti Kadın Kolları seçim standını ziyaretinde Yıldırım, seçime sayılı günler kaldığını hatırlatarak "AK kadınlar, sayılı günler var. Beykoz'da rekora var mısınız. 31 Mart'ta Murat Aydın'ı belediye başkanımız yapacak mıyız? Yanında beni de unutmazsınız değil mi?" diye seslendi.

Kadınların yeri gelince Nene Hatun olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız 15 Temmuz'da meydanları doldurur. Kadınlarımız, analarımız, eşlerimiz kurtuluş mücadelesinde de askerin, kahraman Mehmetlerin en büyük destekçisidir. Dolayısıyla değerli hanım kardeşlerim, sizlere çok önemli görev düşüyor. Sizde bu heyecanı gördükten sonra en ufak bir tereddüdüm yok. Beykoz'da rekoru şimdiden görüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gayretlerinizin devamını diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."