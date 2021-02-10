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Yıldız futbolcu Boateng’in eski kız arkadaşı evinde ölü bulundu

10.02.2021 16:32 | Son Güncelleme:
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Yıldız futbolcu Boateng’in eski kız arkadaşı evinde ölü bulundu

Bayern Münih’te forma giyen Jerome Boateng’in eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt, yıldız futbolcuyla ayrıldıktan bir hafta sonra Berlin’deki evinde ölü bulundu.Almanya’nın en ünlü futbol takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Jerome Boateng ve kız arkadaşı Kasia Lenhardt, 15 aylık ilişkisini geçtiğimiz hafta sonlandırmıştı.

Bayern Münih’te forma giyen Jerome Boateng’in eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt, yıldız futbolcuyla ayrıldıktan bir hafta sonra Berlin’deki evinde ölü bulundu.
Almanya’nın en ünlü futbol takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Jerome Boateng ve kız arkadaşı Kasia Lenhardt, 15 aylık ilişkisini geçtiğimiz hafta sonlandırmıştı. Çiftin yollarını ayırmasından bir hafta sonra 25 yaşındaki Lenhardt, başkent Berlin’deki evinde ölü bulundu. Polis, Lendhart’ın evinde ikinci veya üçüncü şahısların bulunduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmadığını belirterek, olayda cinayet şüphesi olmadığını ve intihar ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.
Alman medyasına yansıyan haberlere göre, dün akşam 20:30 sıralarında başkentte bulunan Charlottenburg bölgesinden gelen ihbar üzerine harekete geçen polis, evde Kasia Lenhardt’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Ayrılığın ardından iki taraf da birbirini suçlamıştı
Polonya doğumlu model Lenhardt ve yıldız futbolcu Boateng, ayrılığın ardından birbirlerini suçlamıştı. Lenhardt, 32 yaşındaki futbolcunun ilişkileri boyunca yalan söylediğini ve kendisini aldattığını öne sürmüştü. Boateng ise Lenhardt’ı, bir önceki kız arkadaşıyla ilişkisini sabote etmekle suçlamıştı.
Ayrılık açıklamasının ardından Lenhardt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Boateng için şeytan yakıştırması yaparak, “Kesinlikle konuşacağım ama kendimi toparlamam gerekiyor. Lütfen bana biraz zaman verin. Hiç bu kadar kandırılmamış, kullanılmamış ve bu kadar çok yalan duymamıştım" ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil’e en çok destek verenlerden biri
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta forma giyen Kevin Prince Boateng’in kardeşi olan Boateng, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü için Almanya’da ırkçı açıklamaların hedefi olan Mesut Özil’e en çok destek veren isimlerden biriydi.

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