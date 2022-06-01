Yıldızların altında uyumayı sevenler için en iyi kamp matı çeşitleri

"Kamp matı nedir?" "Kamp matı ne işe yarar?" ve "Kamp matı nasıl seçilir?" gibi soruların cevaplarını arıyorsanız doğru yerdesiniz! Kamp matlarının en büyük faydası ısı yalıtımı sağlaması ve doğada rahatça uyumanıza olanak tanıması. Kamp matı şişme, katlanır kamp matı ya da köpük kamp matı gibi seçeneklerden kullanım alanınıza göre tercihinizi yapmanız mümkün. Önerdiğimiz kamp matı tavsiyelerinden aradığınız kamp matını rahatça bulabileceğinize eminiz! Hazırsanız başlıyoruz!

1. KingCamp Kamp Matı

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Oldukça konforlu, kendi kendine şişebilen ve ısı yalıtımlı KingCamp Kamp Matı, PVC kaplamasıyla aşınmaya dayanıklı olarak üretiliyor. 7,5 cm kalınlığa ve 201x128x10 cm ölçülere sahip kamp matı kullanıcılarına rahatlık ve sıcaklık sunuyor. Kalın kamp matı, nemin ve soğuğun vücudunuza girmesini önleyerek doğada rahat bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor. Hava pompası gerekmeden kendiliğinden şişen matın sadece hava başlıklarını açmanız yeterli. Ambalaj boyutu, ağırlığı, saplı taşıma çantası ile taşıması oldukça kolay ve yer kaplamayacak şekilde tasarlanan ürünü çok seveceğinize eminiz.

2. Evolite Pro Mat

180x56x1,5 cm boyutundaki Evolite Pro Mat, soğuk yerlere ve kış aylarına uygun olarak tasarlanıyor. 15 mm kalınlığı ve 50 densite yoğunluğu ile ürün, yüksek ısı yalıtımı sağlıyor. Matın üst kısmındaki tırtıklı dolgu yüzeyi, su geçirmez ve hava kanallı özelliğe sahip. Ayrıca kaymayı önlüyor. Doğa sporlarında sıklıkla tercih edilen matı uyku tulumu altlığı, plaj şiltesi ya da yüzme tahtası olarak da kullanabilirsiniz. Ürünü jimnastik, fitness, aerobik salonlarına giderken yanınızda götürebilirsiniz. Ayrıca matı oyun odalarında, yuva ve kreşlerde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

3. Demeras Kamp Matı

Demeras Kamp Matı, iyi bir ısı izolasyonu sağlamak için hava konveksiyonunun neden olduğu enerji değişimini etkili şekilde azaltabilen kabarcık yapıya sahip. Bu sayede sırtınızı ve dizlerinizi sert zeminde ağrısız şekilde koruyarak güvenle oturmanızı ya da uyuyabilmenizi sağlıyor. Ürünü havalandırma ve masaj fonksiyonlu katlanabilir yastık olarak da kullanmanız mümkün. Hafif, küçük, kolay katlanır ve taşıması kolay olan kamp matını tüm dış mekân aktiviteleri için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kamp, yürüyüş, piknik, dinlenmek ya da oturmak için mini matı her zaman ve her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz.

4. OVERMONT Yalıtımlı Kamp Matı

Çizilmez, su geçirmez ve kaymaz yapıdaki OVERMONT Yalıtımlı Kamp Matı ile her yerde rahatça uyumanız mümkün! Tüm hava koşulları için tasarlanan kamp matı sayesinde zeminden gelen soğuk havayı ya da ısıyı hissetmeden son derece konforlu şekilde uyuyabilirsiniz. Ayrıca tüm uyku pozisyonları için oldukça ergonomik bir yastığı da mevcut. Mat, süper güçlü polyester ponjeden oluşuyor. 300 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip matı ayrıca eklenen birkaç düğme ile aileniz ve arkadaşlarınız için daha büyük bir uyku matı olarak kullanmanız da mümkün. Entegre bir ayak pompası da olan kamp matının valf kapağını açarak elinizle veya ayağınızla birkaç kez pompaya basarak şişirmeniz yeterli.

5. Upland Matmax 1.2 Kamp Matı

Yüksek ısı yalıtımı sağlayan ve su geçirmez köpük malzemeden üretilen Upland Matmax Kamp Matı'nın dış yüzeyi yıpranmaya karşı dayanıklı gözenekli bir kaplama ile güçlendiriliyor. Her mevsimde sıcak tutan ve her koşulda konforlu bir uyku sunan mat dayanıklı, hafif ve pratik şekilde tasarlanıyor. Ürün, küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden biri olan kloroflorokarbon (CFC) gazını içermediğinden doğaya zarar vermiyor. Rulo hâlinde kolaylıkla taşınabiliyor. 420 gr ağırlığında, 1,2 cm kalınlıkta ve 182x60 cm boyutlarında olan ürün, 10 °C ve üzeri sıcaklıklardaki havalar için yüksek ısı yalıtımı sunuyor.

6. Jemulice Kamp Matı

Jemulice Kamp Matı vücudunuzu soğuk ve pürüzlü zeminlerden uzak tutarak uykunuz için maksimum konfor ve sıcaklık sağlıyor. Mat, evinizde yatağınızın üzerinde uyuyormuşsunuz gibi hissedin diye yastıklı ve hava kabarcıklı olarak üretiliyor. Ayrıca ürün, tüm basınç noktalarınızı ergonomik olarak destekliyor, daha iyi bir vücut ve boyun desteği sunuyor. Ağız ya da el ile şişirmeye gerek duymadan 2 dakikada ayak pompası ile matınızı rahatça şişirebilirsiniz. İyi şişirilen 2 kişilik izolasyon matınızın ölçüleri ise 210x136 cm ve 10 cm kalınlıkta olacak şekilde tasarlanıyor.

7. JÖKEL Şişme Kamp Matı

Kurulum süresi oldukça kısa olan JÖKEL Şişme Kamp Matı 2 dakikadan daha kısa bir sürede şişirilebiliyor, boşaltılabiliyor ve paketlenebiliyor. Yerden tasarruf etmenizi sağlayan ürün, hafif yapısıyla size mükemmel bir refakatçi olacak gibi görünüyor. 20D Ripstop naylon ve TPU kaplama ile hem su hem hava koşullarına dayanıklı olan kamp matı zorlu iklim koşulları düşünülerek geliştiriliyor. Ayrıca ürün, yırtılmaya ve aşınmaya karşı son derece dayanıklı tasarıma sahip. Mat ile 1 adet onarım yaması da geliyor.

8. MLMLANT Led Işıklı İzolasyon Matı

MLMLANT Şişme Yatak şişirilebilir ve sıkıştırılabilir olduğundan oldukça hafif yapıya sahip. İzolasyon matını katlayabilir, presleyebilir, sıkıştırabilir ve kolayca sırt çantanıza koyabilirsiniz. Ayak pompası ve kendi kendine şişen tasarımı ile kamp matını şişirmek ise oldukça kolay. Ayağınızla birkaç kez matın üzerine bastırdığınızda şişmesi yalnızca 45 saniye sürüyor. Yüksek kaliteli 40D naylon TPU ile kombine edilmiş kamp matı su geçirmiyor ve delinmeye karşı dayanıklı. Mat şişirildikten sonra 200 kg'a kadar ağırlık taşıyabiliyor ve 195x64x6 cm boyutunda yer kaplıyor.

9. TREKOLOGY UL80 Şişme Uyku Matı

Soğuk, ıslak ve düz olmayan zeminlerinde bile sıcaklık ve konfor sağlayan TREKOLOGY UL80 Şişme Kamp Matı vücudunuzu saran benzersiz kavisli bir tasarıma sahip. Kamp matı sizi zeminden 10 cm kaldırarak soğuktan izole ediyor. Kamp matı iyi bir gece uykusu için oldukça sağlam bir destek veriyor. Kamp şişme yatağı 18,5x12 cm boyutlarında ve sadece 750 g ağırlığında olduğundan son derece kolay taşınıyor. Mükemmel bir kamp tatili için sırt çantanıza ya da seyahat çantanıza sığacak hafiflikteki mat, güçlü ve dayanıklı 40D naylondan üretiliyor. Ayrıca ürün, yüksek kaliteli su geçirmez kaplamaya sahip.

10. Mistaha Ultralight Kamp Matı

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Hava hücreleri ile tasarlanan Mistaha Kamp Matı, sırtınıza rahat bir destek sağlıyor. TPU laminasyonlu ve PU kaplamalı yırtılmaz naylon kumaş, su damlalarına ve neme karşı daha iyi koruma sağlıyor. Kullanımı kolay hava valfi sayesinde matı birkaç nefeste hızlı şekilde şişirmeniz mümkün. Yerleşik yastığı ile de yastığın kayması konusunda endişelenmeniz gerekmiyor ve boynunuzun rahat etmesine olanak tanıyor. Esnek yapısı ile daha fazla sıcaklık için uyku tulumunuzun altında kullanabilir ve sırt çantanıza sığacak kadar küçülen ürünü çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.