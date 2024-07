Hangi baharat hangi yemekte kullanılır? Yemeklerinize lezzet katacak baharatlar

Baharatlar, yemeklerin sadece tadını değil aynı zamanda kokusunu, dokusunu ve hatta görünümünü de değiştirir. Bir yemeği sıradanlıktan çıkarıp unutulmaz bir lezzet şölenine dönüştürmek için baharatların büyülü dünyasına girmek gerekir. Mutfağınızda adeta bir sanatçı gibi hissetmek ve yemeklerinizi adeta birer başyapıt haline getirmek istiyorsanız doğru baharatları kullanmayı bilmek çok önemli. Her baharatın kendine özgü bir aroması ve lezzeti olduğundan doğru kombinasyonlarla yemeklerinizi bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz. İşte sizler için yemeklerinize lezzet katacak ve tariflerinizi bir üst seviyeye çıkaracak 15 baharat!

1. Kimyon: Green Life Whitecap Öğütülmüş Kimyon (1 kg)

Çoğu zaman köfte yapımında kullanılarak ete eşsiz bir aroma ve lezzet oluşturan kimyon, aynı zamanda, kuru fasulye ve nohut gibi bakliyat yemeklerinde de gaz giderici özelliğe sahip. Kıyma, ekmek içi ve çeşitli baharatlarla harmanlanmış bir köfte karışımına eklediğinizde, köftenizin tadını daha derin ve zengin hale getiren bir tutam kimyon, yemeklerinize karakteristik bir tat kazandırır ve mideyi rahatlatır. Meksika mutfağında da oldukça popüler olan kimyon, taco baharat karışımlarında ve chili con carne gibi lezzetlerde de kullanılarak yemeğinize hafif bir acı ve topraksı bir aroma verir. Green Life'ın öğütülmüş kimyonu da taze ve yoğun aromasıyla mutfağınızda vazgeçilmeyen baharatlarınızın arasına girecek!

2. Karabiber: Aktarzane Tane Karabiber (100 gr)

Mutfağınızın temel taşlarından biridir ve hemen her yemekte kullanılabilen karabiber, özellikle çorbalar, et yemekleri ve soslarda karabiberin keskin tadı ve aroması, yemeğin lezzetini artırır. Taze çekilmiş karabiber, özellikle biftek ve tavuk gibi etlerin üzerine serpiştirildiğinde ete mükemmel bir lezzet katarken aynı zamanda yemeklerinize hafif bir acılık ve derinlik de kazandırır. Makarnalarda, özellikle kremalı soslarda karabiber kullanarak sosun tadını dengeleyebilirsiniz. Ayrıca, karabiber turşu yapımında ve bazı turşu reçetelerinde de turşunun lezzetini zenginleştirmek için kullanılır. Aktarzane'nin karabiberinin tane formunda oluşu da baharatınızın lezzetini uzun süre korumasına yardımcı oluyor ve kullanım alanının daha geniş olmasına katkıda bulunuyor.

3. Kırmızı Biber: Bağdat Tuzluklu Camda Kırmızı Toz Tatlı Biber (48 gr)

Pul biber veya toz kırmızı biber, Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biridir. Özellikle kebaplar, sulu yemekler ve çorbalara eklenen kırmızı biber, yemeğe hafif bir acılık ve hoş bir renk kazandırır. Menemen, sucuklu yumurta gibi kahvaltı lezzetlerinde de kırmızı biber kullanarak sabah sofralarınıza enerji ekleyebilirsiniz. Kuru fasulye ve nohut gibi bakliyat yemeklerinde de kırmızı biberle yemeğinize hafif bir acı tat ve renk sağlaybilirsiniz. Ayrıca, kırmızı biberi yağda kavurarak hazırlayacağınız soslarla, çorba, makarna ve et yemeklerinize ekstra bir lezzet katmanı oluşturabilirsiniz. Toz biberde acı sevmeyenler için harika bir alternatif olan Bağdat markasının toz tatlı biberi yemeklerinizin rengini ve lezzetini daha canlı yapacak!

4. Tarçın: Arifoğlu Organik Seylan Çubuk Tarçın (45 gr)

Tatlılardan et yemeklerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan tarçın, yemeğe sıcak ve tatlı ve hoş bir aroma bırakır. Sütlaç, kurabiye ve keklerde tarçın kullanarak tatlılarınıza derinlik ve zenginlik kazandırabilirsiniz. Özellikle kış aylarında sahlep gibi sıcak içeceklerinize, çay veya kahvenize bir tutam tarçın atarak içeceğinizi ısıtıcı ve rahatlatıcı bir hale getirebilirsiniz. Et yemeklerinde, özellikle kuzu etiyle birlikte kullanılan tarçın, yemeğe egzotik bir lezzet sunar ve yemeğin lezzetini artırır. Ayrıca, sebzeli yemeklerde de tarçın kullanarak sebzelerin doğal tatlarını ön plana çıkarabilirsiniz. Çok sevilen markalardan biri olan Arifoğlu ile siz de yemeklerinizdekş aromayı bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz!

5. Zerdeçal: Parmak Öğütülmüş Toz Zerdeçal (250 gr)

Zerdeçal pilavlar, çorbalar ve sosları renklendirmek için harika bir seçimdir. Sarı rengini hemen fark edeceğiniz zerdeçal, yemeğinize canlılık ve parlaklık yaratır. Tavuk yemeklerinde ve Asya mutfağının popüler tariflerinde sıkça kullanılan zerdeçal, yemeğe hafif bir toprak kokusu ve sıcaklık verir. Zerdeçalı pilavlara ekleyerek pilavınıza eşsiz bir renk ve lezzet oluşturabilirsiniz. Ayrıca, zerdeçallı yoğurtlu soslar yaparak salatalarınıza ve sebze yemeklerinize egzotik bir dokunuş katabilirsiniz. Zerdeçalı daha önce bu şekilllerde hiç denemediyseniz Parmak Öğütülmüş Toz Zerdeçal'a bir şans verebilirsiniz.

6. Nane: Knorr Baharat Nane (65 gr)

Taze veya kuru nane, yoğurtlu mezelerden çorbalara kadar pek çok yemekte kullanılabilir. Özellikle de cacık ve ayran gibi ferahlatıcı yaz mezelerinde nane, yemeğe hoş bir aroma ve serinletici bir tat sunar. Çok bilinmese de mercimek çorbasına koyduğunuzda çorbanızın tadını zenginleştirir ve mideyi rahatlatır. Kuru nane, dolma içlerinde ve sulu köfte gibi yemeklerde de kullanılarak yemeğe hafif bir ferahlık kazandırır. Ayrıca, tatlılarda da taze nane yaprakları kullanarak tatlılarınıza görsellik ve tazelik kazandırabilirsiniz. Daha yoğun bir aroma isterseniz Knorr markasının öğütülmüş nanesi ile yaz kış ayrandan çorbalara kadar siz de her türlü içecek ve yiyeceğinizin tadını taçlandırabilirsiniz.

7. Kekik: Wefood Organik Kekik (20 gr)

Pizza, makarna sosları ve et yemeklerinde kullanılan kekik, yemeğe muhteşem bir aroma katar. Izgara etlerde, özellikle bifteklerde kekik kullanarak ete hoş bir lezzet verebilirsiniz. Tavuk yemeklerinde ve fırında patates gibi garnitürlerde de kekik kullanarak yemeğinize Akdeniz esintisi yaratabilirsiniz. Kekik, sebze yemeklerinde de mükemmel bir tamamlayıcıdır ve özellikle domates soslu yemeklere çok yakışır. Ayrıca, zeytinyağı ile karıştırıp ekmeğin üzerine sürerek kekikli ekmek de yapabilirsiniz. Kekik ve zeytinyağı karışımı aynı zamanda Akdeniz kahvaltılarında sıklıkla gördüğümüz bir ikili. Türk mutfağında ayrı bir yeri bulunan kekiğin tadına, orijinal tohumla ve tamamen doğal şartlarda gerçekleştirilen Wefood ile doyabilirsiniz.

8. Köri: Baharat Dükkanı Köri (80 gr)

Hindistan mutfağının gözdesi köri, tavuk ve sebze yemeklerinde müthiş bir lezzet sunar. Tavuk soteye eklediğinizde yemeğiniz adeta bir lezzet patlamasına dönüşür. Çok bilinmese de köri, hindistan cevizi sütüyle birleştiğinde harika bir sos oluşturur ve özellikle tavuk, balık ve sebzelerle uyum sağlar. Ayrıca, pilavlarda ve makarna soslarında da köri kullanarak farklı tatlar keşfedebilirsiniz. Hint mutfağının vazgeçilmezi olan köri, baharatlı ve egzotik bir lezzet arayanlar için mükemmel bir baharat çeşidi! Daha önce köriyi denemediyseniz Baharat Dükkanı'nın 80 gr'lık pakette sunduğu köriyi denemenizi tavsiye ederiz!

9. Biberiye: Josevia Biberiye (100 gr)

Et ve patates yemeklerine harika bir lezzet veren biberiye, özellikle fırın yemeklerinde tercih edilir. Fırında patates yaparken biberiye kullanarak patateslerinize Akdeniz esintisi yaratabilirsiniz. Kuzu eti, dana eti ve tavuk yemeklerinde ete hoş bir aroma ve lezzet kazandırmak amaçlı da kullanılan biberiye ayrıca, zeytinyağı ile karıştırılıp ekmek dilimlerine sürülerek de tüketilebilir. Balık yemeklerinde de biberiye kullanarak deniz ürünlerine taze ve aromatik bir dokunuş katabilirsiniz. Yemeklerden bağımsız olarak biberiye çayı kas ağrısını hafifletmeye ve mide ile sindirim sistemi sorunlarını gidermeye yardımcı olmasıyla sevilen bir baharat. Daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak kullanılan ve kokusu buram buram etrafınızı saracak bu aromatik baharatı mutlaka bir sonraki yemeğinize ekleyin.

10. Sumak: Karşı Köyden Tane Derici Sumağı (200 gr)

Salataların ve kebapların vazgeçilmezi sumak, ekşi tadıyla yemeklere tazelik sunar. Özellikle soğan salatasıyla harmanladığınızda soğanın acısını alır ve ferahlatıcı bir lezzet sunar. Tavuk ve balık yemeklerinde sumak kullanarak yemeğinize ekşi ve taze bir aroma kazandırabilirsiniz. Sumak, marinasyon soslarında da kullanılarak etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Ayrıca, pilav ve kısır gibi tahıl bazlı yemeklerde de sumak kullanarak yemeğinize farklı bir tat ortaya çıkarabilirsiniz. Ülkemizin Diyarbakır gibi yörelerinde aynı zamanda sumak suyu ve çayı da sevilerek tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Siz de sumağın ekşimsi ve enfes tadına varmak isterseniz Karşı Köyden Tane Derici Sumağı harika bir seçim olacaktır.

11. Defne Yaprağı: Laraska Organik Defne Yaprağı (10 gr)

Güveç ve balık yemeklerinde kullanılan defne yaprağı, yemeğe hafif ama hoş bir aroma ekler. Balık buğulama yaparken tencereye birkaç yaprak defne atmak yemeğinizin lezzetini bir üst seviyeye taşıyacaktır. Defne yaprağı, et suyu hazırlarken de kullanılarak et suyunun tadını zenginleştirir ve derinlik kazandırır. Sadece et suyunda değil eti pişirirken de atin kokusunu hafifletmek için kullanılır. Ayrıca, pilav yaparken suyuna koyduğunuz defne yaprakları pilavınıza hoş bir aroma yaratır. Sebzeli yemeklerde ve çorbalarda da defne yaprağı ile yemeğinize doğallık ve lezzet oluşturabilirsiniz. Yemek yapmanın dışında bakliyatları böceklenme ve küflenmeye karşı korumak için de defne yaprağı çoğu mutfağın vazgeçilmezi. Olmazsa olmaz baharatlardan olan defne yaprağı için Laraska markasının 10 gr'lık paketlerdeki organik defne yaprağını mutfağınızda bulundurabilirsiniz.

12. Vanilya: Naturdan %100 Doğal Vanilya Çubuk (5 Adet)

Tatlıların vazgeçilmezi vanilya, keklerden pudinglere kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Kek, kurabiye ve dondurmalarda vanilya kullanarak tatlılarınıza lezzet patlaması yaşatabilirsiniz. Vanilya, sütlaç ve muhallebide de harika bir aroma sunar ve tatlılarınıza derinlik kazandırır. Vanilyalı süt veya vanilyalı kahve gibi içecekler hazırlayarak da bu aromatik baharatın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, ev yapımı reçel ve marmelatlarda da vanilya kullanarak tatlılarınıza farklı bir boyut kazandırabilirsiniz. Bir çubuğunda onlarca tatlı ve içeceğe malzeme çıkaran Naturdan markasının %100 doğal vanilya çubuğu ile farklı tarifler yapabilirsiniz!

13. Muskat: Hanzade Bitkisel Muskat (50 gr)

Beşamel sos ve patates püresi gibi yemeklerde kullanılan muskat yemeğe derinlik kazandırır. Az miktarda kullanarak yemeğin tadını belirgin hale getirebileceğiniz muskat, ıspanaklı yemeklerde ve lazanya gibi İtalyan mutfağı lezzetlerinde de sıkça kullanılır. Kış aylarında sıcak içeceklerinize tarçın gibi bir tutam muskat atarak içeceğinizi ısıtıcı ve rahatlatıcı bir hale getirebilirsiniz. Muskat ayrıca, tatlılarda ve sütlü tatlılarda da kullanılarak yemeğinize hoş bir aroma ve lezzet verir. Muskatı ilk kez duymuş ya da mutfakta birçok farklı yerlerde kullanıldığını görüyorsanız Hanzade'nin 50 gr'lık muskat baharatına bir göz atabilirsiniz.

14. Kakule: Zencefil Organik Tane Kakule (50 gr)

Çay ve kahveye aroma sağlamak için kullanılan kakule, tatlılarda ve pilavlarda da harikalar yaratır. Türk mutfağında diğer baharatlar kadar yer almasa da kakuleyi özellikle sütlü tatlılarda ve şerbetli tatlılarda kakule kullanarak egzotik bir tat elde edebilirsiniz. Pilavlara birkaç tane kakule koyarak yemeğinize farklı bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz. Hint mutfağının vazgeçilmezlerinden olan kakule, özellikle chai tea latte ve Türk kahvesinde kullanılarak içeceklere özel bir aroma katar. Kakule ayrıca, kek ve kurabiye hamurlarına atıldığında tatlılarınıza benzersiz bir lezzet bırakır. Bir sonraki beş çayınızda kakuleli bir tarifle gününüzü tatlandırmak için Zencefil Organik markasının tane kakulesine mutfağınızda yer açabilirsiniz.

15. Anason: Zerde Baharat Tane Anason (75 gr)

Deniz ürünleri ve özellikle balık yemeklerinde kullanılan anason, balık buğulamaya eklediğinizde yemeğinizi benzersiz kılan karakteristik bir tat oluşturur. Rakının da ana bileşeni olan bu baharat, farklı tatlar keşfetmek isteyenler için idealdir. Özellikle deniz ürünleri çorbalarında ve fırında pişirilen balık yemeklerinde anason kullanarak yemeğinize derinlik ve zenginlik kazandırabilirsiniz. Ayrıca, kek, kurabiye ve çörek gibi ekmek ve hamur işlerinde de anason kullanarak hamurlarınıza hoş bir aroma ve lezzet sağlayabilirsiniz. Farklı tarifler denemeyi seviyorsanız Zerde Baharat'ın tane anasonuyla pek çok lezzetli tatlar ortaya çıkarabilirsiniz.

