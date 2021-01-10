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Yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

10.01.2021 18:00 | Son Güncelleme:
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Yılın ilk kabine toplantısı yarın yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Kovid-19 tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takviminin ele alınması bekleniyor

Yılın ilk kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.

AA

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