HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri: Pandemi, kovid, dezenfektan

Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri: Pandemi, kovid, dezenfektan

03.04.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslan Park’ta dünyaya gelen yılın ilk aslanlarının isimleri, sosyal medyada oylamaya sunuldu. Park Direktörü Gökmen Aydın, birçok hesaptan isim önerilerinin geldiğini belirterek, en çok dikkat çeken isimlerin ‘Pandemi’, ‘Kovid’, ‘Dezenfektan’ ve ‘Maske’ olduğunu söyledi.

Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri: Pandemi, kovid, dezenfektan

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Aslan Park’ta yılın ilk yavruları dünyaya geldi. 75 gün önce her biri yaklaşık 2 kilogram doğan iki dişi aslan, Aslan Park’ın gözdeleri oldu. İlk ay annelerinin yavru aslanları yoğun ilgiyle büyüttüğünü belirten Aslan Park Direktörü Gökmen Aydın, bir ay sonra annelerinin emzirmemeye başlamasıyla veteriner hekim ve bakıcıların gözetiminde yavruları bakmaya başladıklarını söyledi. Gökmen, yavruların öncelikle onlar için özel hazırlanan anne sütüne yakın bir karışım ile beslenilirken şimdi ise günde 400 gram tavuk eti yediğini de sözlerine ekledi.

İki yavruyla aslan sayısının 12’ye ulaştığını belirten Gökmen, “Burada asıl yapılan şey, dünyada azalan aslan nüfusunu desteklemek. Biz bu canlıların doğada yok olmaması üzerine kurulmuş yaşayan gen merkeziyiz. Her yıl önemli sayıda aslan ve diğer yırtıcı kedilerden yavru alıyoruz. Bu yılın da ilk yavruları aslanlarımız oldu. Amacımız doğal yaşamda faaliyet gösteren milli parklara ya da başka hayvanat bahçelerine dünyaya gelmiş yavruları belirli yaşa gelince oralara gönderip oralardaki sayıyı arttırmak. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz” diyerek azalan aslan nüfusuna dikkat çekti.

“HERKES SEVDİĞİ BİRİSİNİN ADINI ÖNERİYOR”

Gökmen, “Yavrularımız bakıcılarımızla temasta bulunuyor. Bu sayede ziyaretçilerimizin de bu canlılarla vakit geçirmesi ve temasta bulunmasını sağlıyoruz. Aslan Park’a gelen ziyaretçilerin birçoğu bu iki küçük hanımefendiyle bir araya gelebiliyorlar. Henüz isimlerini belirlemedik. İsimlere Aslan Park’ın sosyal medya hesabında yaptığımız anketle karar vereceğiz. Yoğun olarak isim önerileri geliyor. En çok önerilen isimleri de bir liste halinde ankete sunup en çok oy alan isimleri yavrularımıza verip kimliklerini hazırlayacağız. Mesela yerli isim önerileri çok geliyor. Ayşe, Elif, Işıl, Şule gibi isimler örnek gösterilebilir. Herkes galiba kız kardeşinin, annesinin ya da sevdiği birisinin ismini öneriyor. Günümüzün popüler konusu olan kovid-19, korona, maske, dezenfektan gibi isimler de öneriyorlar. Bunlar da tabii bizi güldürüyor” dedi.

Screenshot_41

“ÇOCUKLARLA ASLANLAR OYUN OYNUYOR”

Hayvanlarla küçük çocukların iletişimi çok farklı olduğunu vurgulayan Gökmen, “Çocuklar burada cam olduğu için çok yakın mesafeden görebiliyorlar. Aslanlarla burada oyun oynuyorlar. Biz parkın seyir alanlarına top da bırakıyoruz. Çocuklar topla ileri geri gidip geldiği zaman aslan da gidip geliyor, keyifli zaman geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“ONLARA DOKUNMANIN HİSSİYATI MÜKEMMEL DUYGU”

Parkın veteriner teknikeri Abdullah Çoban ise hislerini şu şekilde anlattı: “Öncelikle mesleğimiz dışarıdan zor görünen ama içine girdiğinizde çok keyifli bir meslek. Bu hayvanlar, ne kadar yırtıcı olsalar da anne şefkati ya da sevgisini gösterdiğimiz zaman normal evdeki kediden farkları olmuyor. Yani mesleğimiz tehlikeli ama güzel bir meslek. Bu tür hayvanlara dokunmanın hissiyatı bile mükemmel. Onlara kendi evladımız gibi bakıyoruz. En ufak öksürmelerinde bile çok endişeleniyoruz ve gerekeni yapıyoruz, çünkü bu vicdani de bir sorumluluk.”

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Marşa bastı ekmek teknesi alev alev yandı! Marşa bastı ekmek teknesi alev alev yandı!
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, Konyaaltı Sahili turistlere kaldı

Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, Konyaaltı Sahili turistlere kaldı

Yol kenarında cesedi bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Yol kenarında cesedi bulunmuştu! Yeni gelişme

Marşa bastı alev topuna döndü! Ekmek teknesi alev alev yandı, gözyaşlarıyla izledi

Marşa bastı ekmek teknesi alev alev yandı!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme! 3. kadın Ayşe ortaya çıktı: ''Ben ona abi, o bana gelinim'' diyordu

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

Yakalanacağını anlayınca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Yakalanacağını anlayınca kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Baltalimanı Polis Evi'nin çatısında korkutan yangın

Polis Evi çatısında korkutan yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.