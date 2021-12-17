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  4. Yılın personeli seçilmişti! Celal Serçe ilişki yaşadığı kadını öldürüp intihar etmiş

Yılın personeli seçilmişti! Celal Serçe ilişki yaşadığı kadını öldürüp intihar etmiş

17.12.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Körfez'de dün hafriyat döküm sahasında silahla vurulmuş halde ölü bulunan Celal Serçe'nin önce gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldürüp sonra da canına kıydığı ortaya çıktı.

Yılın personeli seçilmişti! Celal Serçe ilişki yaşadığı kadını öldürüp intihar etmiş

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Celal Serçe (47), dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan hafriyat döküm sahasında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde ise Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Bahar Sokakta bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında oturan Nebahat Er de (35) boğazından kesilmiş halde ölü bulunmuştu.

KADINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Her iki olay için de geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, Celal Serçe'nin gönül ilişkisi yaşadığı Nebahat Er'i öldürdüğünü, daha sonra da silahla kendini vurarak canına kıydığını tespit etti.

Çöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etmişti! &quot;Yılın personeli&quot; seçilen Celal Serçe ölü bulunduÇöpte bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etmişti! "Yılın personeli" seçilen Celal Serçe ölü bulundu

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Celal Serçe'nin cenazesi, Çamlıtepe Mahallesindeki Kemal Sadri Şirin Cami'de kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Serçe'nin yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı.

YILIN PERSONELİ SEÇİLMİŞTİ

Serçe, 2015 yılının aralık ayında Mimar Sinan Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada içerisinde 20 bin TL ve kimliklerin olduğu bir çanta bulmuş, çantanın sahibine ulaşıp bulduklarını teslim etmişti. Para ve kimlikleri sahibine eksiksiz teslim eden Serçe, "yılın personeli" ilan edilerek, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından altınla ödüllendirilmişti.

Kaynak: İHA

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