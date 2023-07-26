Yıllar önce İstanbul'u terk etmişti... Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurunca...

Dağları Deldim, Sen Anla, Şık gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Özlem Tekin, 2018'de aldığı kararla İstanbul'u terk etmişti ve Milas'a yerleşerek çiftlik hayatı sürmeye başlamıştı.

O günlerde organik yaşam istediği için çiftlik hayatı yaşamaya başladığını dile getiren Özlem Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzaklaşmıştı. Sosyal medyayı da pek kullanmayan ünlü isim gözlerden uzak olmayı tercih ediyor.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurdu. Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını belirtti.

Sosyal medyada gündem olan bu iddia Tekin hayranlarını ise rahatsız etti. Tekin'in gözlerden uzak yaşantısını destekleyen hayranları "Belki rahat bırakılmak istiyordu" yorumlarında bulundu.

TELEFON DAHİ KULLANMIYORDU

Özlem Tekin daha önce yaptığı açıklamada "Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip, okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim" demişti.



