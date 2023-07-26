MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıllar önce İstanbul'u terk etmişti... Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurunca...

Yıllar önce İstanbul'u terk etmişti... Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurunca...

26.07.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018'de Milas'a yerleşerek çiftlik hayatı sürmeye başlayan Özlem Tekin uzun süredir çiftliğinde değil... Yıllar önce İstanbul'u terk eden Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vururken, komşuları Tekin'in nerede olduğundan habersiz durumda. Bu haber sosyal medyada gündem oldu. Özlem Tekin hayranları haberlere "Kadını rahat mı bıraksanız" yorumlarında bulundu.

Dağları Deldim, Sen Anla, Şık gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Özlem Tekin, 2018'de aldığı kararla İstanbul'u terk etmişti ve Milas'a yerleşerek çiftlik hayatı sürmeye başlamıştı.

O günlerde organik yaşam istediği için çiftlik hayatı yaşamaya başladığını dile getiren Özlem Tekin, çiftliğe yerleşmeden önce de sosyal hayattan ve işinden bir hayli uzaklaşmıştı. Sosyal medyayı da pek kullanmayan ünlü isim gözlerden uzak olmayı tercih ediyor.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurdu. Aylardır çiftliğinde görmediklerini söyleyen komşuları, Özlem Tekin'in nerede olduğunu bilmediklerini dile getirirken, endişeli olduklarını belirtti.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada gündem olan bu iddia Tekin hayranlarını ise rahatsız etti. Tekin'in gözlerden uzak yaşantısını destekleyen hayranları "Belki rahat bırakılmak istiyordu" yorumlarında bulundu.

Güzel modelin kızı bikinisini çıkarıp paylaştı! Görenler şoke oldu Güzel modelin kızı bikinisini çıkarıp paylaştı! Görenler şoke oldu

Ekran Alıntısı

TELEFON DAHİ KULLANMIYORDU

Özlem Tekin daha önce yaptığı açıklamada "Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip, okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil pozlarıyla büyüledi! Fileden pareosu bakın ne kadarmışTatil pozlarıyla büyüledi! Fileden pareosu bakın ne kadarmış
Barbie pozları sosyal medyanın diline düştü! Eliyle dekoltesini kapattıBarbie pozları sosyal medyanın diline düştü! Eliyle dekoltesini kapattı
Mehmet Şef sitem edip patrona seslendi! Jüriyi şikayet edip zam istediMehmet Şef sitem edip patrona seslendi! Jüriyi şikayet edip zam istedi
Anahtar Kelimeler:
Özlem Tekin sosyal medya istedi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.