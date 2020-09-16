Yıllarca 'çakmak cebi' dedik ama aslı hiç öyle değil!

Kot pantolonların cebinin üzerinde küçük bir cebin daha olduğunun farkındasınızdır. Yaklaşık 3 parmak genişliğinde olan bu dikdörtgen cepler, ülkemizde genellikle çakmak cebi ya da anahtar cebi olarak adlandırılmakta. Aslında bu ceplerin yapılış amacı bambaşkaymış.

Çakmak veya anahtar cebi olmayan bu bölge sadece görsellik için de yapılmış değil. Gerçek bir işleve sahip olması için yapılmış. Uluslararası kot firmasının yaptığı açıklamaya göre o bölge cep saati koymak üzere tasarlanmış bir cepmiş.

NEDEN CEP SAATİ?

Jean olarak da bilinen kot pantolonlar bu kadar moda olmadan önce, 1800’lü yıllarda erkekler iş pantolonu olarak kullanıyormuş. O günlerde herkes bir cep saati taşıyordu. Bunlar zincirlere takılmış cep saatleriydi. Saatlerin ceket cebinin içinde kırılmasını önlemek için, bu marka özellikle bir cep saatini saklamak amacıyla küçük kot pantolon cebini tanıttı. Her ne kadar günümüzde cep saati kullanımı yok denecek kadar az olsa da küçük cepler yerini korumayı başardı.



