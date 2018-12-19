Yıllardır arıyordu! Türkiye'de sadece 4 tane var

Kamyonu satın alarak restore eden Çetinkaya, aracı çalışır hale getirdi. Ancak yollarda yerini alabilmesi için biraz daha emek istiyor. Atilla Çetinkaya'nın tek isteği de kamyonu tekrar evinin kapısında görebilmek.

Baba yadigârına yıllar sonra kavuştu

Eskişehir’de, baba yadigârı kamyonu yıllardır arayan Atilla Çetinkaya mutlu sona ulaştı. Çetinkaya, çocukluk hatıralarının geçtiği 1963 model İngiliz yapımı kamyonu uzun bir çaba sonucu bulup satın aldı ve restore ederek tekrar yollara çıkarmak için çalışmaya başladı.

Çocukluğuna ve hayatını kaybeden babasına ait hatıraları yeniden yaşatmak için çekilen eski fotoğraflara bakarak aracın plakasını alan Çetinkaya, hummalı arayışı sonrası kamyonu Eskişehir bölgesinde bir köyde bularak satın aldı.

Bir akaryakıt istasyonunda işletmeci olan Atilla Çetinkaya, yarım asırlık kamyonetin Türkiye’de 4 tane olduğunu belirterek, “Bu araç rahmetli babamın ilk araçlarından, 8-10 sene kullandığımız bir araç. 1963 model ve hatta benimle yaşıt. Biz aracı satmışız. Sonra ben bu aracı araştırdım buldum. Özellikle babam da rahmetli olduktan sonra, zaten böyle eski araçlara da ilgim vardı bunu buldum.

Satın aldım, Getirdik buraya çektik. İnşallah yaza doğru bunu restore edeceğiz, bakımlarını yapacağız. Şu an çalışır vaziyette araç. Aküsünü, suyunu koysanız çalışır. Nostalji olarak kullanacağız. Bir baba hatırası olarak kapımızda duracak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Çetinkaya, kamyonu nasıl bulduğunu anlatarak, “Bunlarla yıllarca taş çektiler, kum çektiler. Bu işlerde kullandık. Yani baba yadigârı, bunun anısı da bu.

Bizde çok eski resimleri vardı. Eski plakaları üzerinde resimleri vardı. Zaten Eskişehir bölgesindeydi bu araç. Bir köye satılmıştı. Ben bunu gezerken gördüm. Plakası da aynı duruyordu. Plakasından tanıdığım için buldum, satın aldım. Arkadaşlar da satacaklarmış zaten eski bir araç olduğu için böylece sahiplendik.