Yılların eskitemediği güzellik sırrı: Bigudi kullanmanın püf noktaları

Düz ve ince telli saçlara sahip kadınların en değişmez arzularından biri; göz dolduran, dalgalı saçlara sahip olmaktır. Saçı kolayca şekle girmeyen kadınlar, her defasında basit bir topuzla ya da at kuyruğuyla idare etmek zorundayken; dalgalı saçlar bir jöle ile kolayca hareketlenir. Dalgalı saçlara sahip olmak için son teknoloji yöntemler denemek, maaşın büyük bölümünü kuaförde bırakıp perma ve kalıcı su dalgası gibi saçın yapısını değiştiren yöntemler uygulatmak elbette mümkün. İnsanların fiziksel özelliklerini estetikle tamamen değiştirebildiği bir dünyada, olmaz diye bir şey yok. Ancak, her şey teknoloji demek değil. Geleneksel yöntemlerin onlarca hatta yüzlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılmasının da bir sebebi olmalı! Uzun süre dayanan dalgalı ya da kıvırcık saçlar için, küçük tüyolarla evde uygulayıp, son derece başarılı sonuç alabileceğiniz bir yöntem var: Bigudi kullanmak! Bigudi, eğer doğru sarılır ve yeterli süre saçta bırakılırsa, saça zarar vermeden şekil almasını sağlar. "Evde bigudi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı, aşağıdaki püf noktalarını adım adım uygulayanlar için oldukça basit!

Bigudi Nasıl Kullanılır? 1. Nemli saça uygulayın Bigudi kullanmak istediğinizde saçlarınızın mutlaka temiz olmasına dikkat edin. Saçınızda jöle, nemlendirici ya da sprey gibi kimyasal kalıntılar varsa ya da saçınız iki gündür yıkanmadıysa sarma işleminiz başarısız olur. Mümkünse saçınızı önce yıkayın, ardından saç kurutma makinesiyle hafif kurutun. Saçlarınızın doğal olarak kurumasını da bekleyebilirsiniz. Bu sayede nemi içinde tutan saçınızda bigudi kullanımı olabilecek en iyi sonucu verecektir. 2. Saçınızı iyi tarayın Saçınız temiz değilse ya da yeni yıkandığı halde karmakarışık durumdaysa bigudi sarmakta zorlanırsınız. Özellikle uzun saçları olan kadınlarda, arkalara doğru oluşan küçük düğümler iyice keyif kaçırır. İnce dişleri olan bir tarakla tüm saçınızı güzelce taramaya dikkat edin. Saçınızı bigudiye hazırlama sürecinde ne kadar sabırlı davranırsanız, sararken o kadar faydasını görürsünüz. Bu nedenle sarmaya başladıktan sonra bölüm bölüm taramaya kalkmayın. En baştan tüm saçınızı güzelce açın. 3. Şekillendirici kullanın Saçınızı güzelce taradıktan sonra artık bigudinin kalıcı bir etki bırakması için şekillendirici kullanma işlemine geçebilirsiniz. Saçınızın yapısına göre şekillendirmede memnun kaldığınız bir ürünü kullanın. Argan yağlı serumlar ya da şampuan markalarına ait banyo sonrası saç şekillendirici kremler bu işlem için idealdir. Bu ilk aşamada kullandığınız ürün mutlaka krem ya da serum gibi yumuşak bir formda olmalı. Jöle ya da sprey kullanarak saçınızı henüz şekil almadan sertleştirmek ve sabitlemek istemezsiniz! Şekillendiriciyi saçınızın diplerine sürmeyin, bu yağlı bir görünüme neden olacaktır.

4. Saçı bölümlere ayırın Kuaförlerde kullanılan gri renkli kıskaç biçiminde tokalar saçı ayırma işlemi için idealdir. Bigudi alışverişi yaparken bunlardan da satın alın. Alüminyum pens adı altında satılan bu ürünler yüzlü paketlerde çok uygun fiyata temin edilebiliyor. Doğru malzeme kullanımı sayesinde zamandan büyük tasarruf edebilirsiniz. Saçınızı pensler yardımıyla bölümlere ayırın. Bir seferde tüm ayırma işlemini tamamlayın, önce sarmaya başlayıp sonra ayırmaya kalkmayın. Saç şeklinizi baştan organize etmezseniz, sarmaya başladıkça işler karışabilir. 5. Ne istediğinizi bilin Bigudi kullanımından en doğru sonucu almak için, hangi sonucu istediğinizi baştan belirleyin! Geniş ve büyük dalgalar mı istiyorsunuz yoksa sık ve belirgin kıvırcıklar mı? Saçlarınız kabarsın mı yoksa üzerinde belli belirsiz su dalgaları mı oluşsun? Geniş bukleler için geniş tutamlar ayırmalısınız. Sık kıvrımlar istiyorsanız saçınızı ayırdığınız bölümler de sık aralıklı olmalı. Dalgalı saç modellerini baştan inceleyin ve ne istediğinizi bilerek işe koyulun. Saçınızın yapısını da seçimlerinizde dikkate alın.

6. Bigudi çeşitlerini tanıyın Saçınızın zarar görmemesi için ısıtmalı modeller yerine yapışkanlı, sosis ya da sünger bigudi adıyla satılan bigudilerden birini tercih edin. "Sünger bigudi nasıl kullanılır?" diyenler için; bu modelin, üzerindeki klips nedeniyle en kolay bigudi olduğunu söylemek mümkün. Saçı süngere sardıktan sonra klipsi üzerine geçirin, işte bu kadar! Saçın arkalarına doğru zorlandığınızı düşünüyorsanız bu basit işlem için herhangi birinden yardım alabilirsiniz. Evet, babanızdan ya da erkek kardeşinizden bile! Elinizde cırt cırtlı bigudi varsa "Yapışkanlı bigudi nasıl kullanılır?" diye endişelenmenize gerek yok. Aynı şekilde sarıp bu kez cırt cırtlı bölümlerden bigudiyi tutturmanız gerekecek. Çok ince telli ve kolay elektriklenen saçları olanlar sosis bigudi seçiminden şaşmamalıdır. "Şekil tutmayan saçlarda sosis bigudi nasıl kullanılır?" diye düşünenler yanlarında alüminyum folyo bulundurabilirler. Bu şekilde sosis bigudileri saça uyguladıktan sonra alüminyum folyo ile sarıp, saç kurutma makinesi ile kurutabilirsiniz. Bu işlem, saç şeklinizi garanti altına alacaktır.