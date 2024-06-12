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Yılmaz Erdoğan'a sorduğu "Çok sevişmenin zararı var mı?" sorusu hatırlatıldı... Kenan Doğulu'dan olay yanıt! 'O anı sızdıran...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 14:39
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Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Programdaki samimi itiraflarıyla dikkat çeken Doğulu'ya Yılmaz Erdoğan'a sorduğu "Çok sevişmenin zararı var mı?" sorusu yönetildi. Ünlü ismin verdiği yanıt sosyal medyayı salladı...

Yılmaz Erdoğan'a sorduğu "Çok sevişmenin zararı var mı?" sorusu hatırlatıldı... Kenan Doğulu'dan olay yanıt! 'O anı sızdıran...'

Beren Saat ile mutlu bir evliliği olan Kenan Doğulu son dönemde verdiği konserler ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Doğulu, son olarak Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Programda özel hayatına dair soruları yanıtlayan Kenan Doğulu'ya Yılmaz Erdoğan'a sorduğu "Çok sevişmenin zararı var mı?" sorusu da hatırlatıldı.

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O ANLAR HATIRLATILINCA...

Son dönemde adı genç manken Cansu Taşkın'la anılan Yılmaz Erdoğan'a doğum gününde takılan Doğulu'nun Erdoğan'a “Çok sevişmenin zararı var mı? Sen bilirsin” diye sorması gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Işık, programına konuk aldığı ünlü isme "Senin doğum gününde Yılmaz abiyle bir konuşman var" diyince ikili karşılıklık kahkahalara boğuldu.

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'O ANI SIZDIRAN...'

Doğulu durumdaki tek yanlışlığın öyle bir ortamda video çekip bunu "sızdıran" kişide olduğunu söylerken "özel zamanımızı paylaşan arkadaşım utanmalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

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"Herkes kendini magazinci zannetmeye başladı da bu görüntüleri avlıyor. O kısım düşündürücü" diyen Kenan Doğulu "Yoksa ne benim söylediğim lafta bir şey var, ne Yılmaz'ın ettiği cevapta bir şey var." diyerek cevap verdi.

Vitrin


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