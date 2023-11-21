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  4. Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'ne bomba isim! Ünlü oyuncu kadroda

Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'ne bomba isim! Ünlü oyuncu kadroda

21.11.2023 14:42 | Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi ile ekrana geri dönüyor. Erdoğan'ın 20 yıl sonra televizyon dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacağı diziye bomba bir isim daha dahil oldu.

Unutulmaz film ve dizilerin yaratıcısı Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra televizyona yazdığı “İnci Taneleri” dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Yılmaz Erdoğan 20 yıl sonra televizyon dizisiyle seyirciyle buluşacak.

Erdoğan’ın önce senaryosunu yazıp bitirdiği “İnci Taneleri” dizisinin çekimleri geçen günlerde başladı. 2 yıl süren çalışmanın sonucu olan dizide Yılmaz Erdoğan yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Yılmaz Erdoğan 2

Erdoğan’ın kolyesinden kopmuş inci tanelerini tekrar toplayabilme savaşını ekrana taşıyacak olan dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ı buluşturan BKM Yapım imzalı İnci Taneleri’nin ekibine Özgün Çoban dahil oldu.

Özgün Çoban 2

Çoban “Tayfun Salacak” rolüne hayat verecek ve Piraye’nin (Selma Ergeç) kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Özgün Çoban 1

Özgün Çoban daha önce; Arka Sokaklar, Deniz Yıldızı, O Hayat Benim, Yüksek Sosyete gibi birçok yapımda rol almıştı.

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