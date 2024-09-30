Yiyecekleriniz tazeliğini uzun süre korusun! Zwilling Vakum Pompası indirimde

Artan yemeklerinizi saklama kaplarına koyup buzdolabına kaldırıyor ancak birkaç gün sonra yemek istediğinizde tazeliğinin ve lezzetinin kaybolduğunu mu fark ediyorsunuz? Eğer öyleyse doğru yerdesiniz. Artık yiyecekleriniz tazeliğini ve lezzetini kaybetmeyecek! Nasıl mı? Tabii ki Zwilling'in yeni nesil vakum pompası sayesinde. Bir kez alıp yıllarca kullanacağınız, bütçe dostu bu ürün mutfakta yaşadığınız israf sorununa son vermek için tasarlandı. Kısa sürede de dünya çapında milyonlarca kişinin favorisi oldu. Hem tasarımı çok ergonomik hem de kullanımı çok kolay. Tek tuşla, yiyecekleriniz içindeki havayı vakumlayarak beş kat daha uzun süre dayanmasını sağlayan bu ürün bugüne özel indirimde. Kaçırmamak için acele edin.

Tazecik meyve ve sebzeler için: Zwilling Vakum Pompası [Enerji Sınıfı A+]

Zwilling Vakum Pompası, yiyeceklerinizi uzun süre tazeliğini koruyarak israfı önlemek için tasarlandı. Yiyeceklerinizi ister Zwilling Fresh & Save kutularında isterseniz de torbalarda vakumla mühürleyerek 5 kata kadar daha uzun süre saklayabilir ve zamanı geldiğinde en taze şekilde tüketebilirsiniz. Zwilling Vakum Pompası; kompakt, hafif ve kablosuz olan cihaz kolay kullanım ve yer tasarrufu sunar. Şarj edilebilir pil ve USB kablosuyla gelir. Kapak dahil USB şarj istasyonuna sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika çalışıyor, çok memnunum."

"Gerçekten çok kullanışlı, yüksek kalitede, kullanımı kolay ve kullanımdan sonra fazla yer kaplamadan saklanabilir. Ayrıca bazı Zwilling kapları ve vakum torbaları aldım, her şey mükemmel çalışıyor, eskisi gibi yiyecekleri boşa harcamam."

Vakum pompası alanlar aşağıdaki ürünleri de alıyor!

1. Zwilling Beslenme Kutusu Vakum Kutusu

"Her zamanki Zwilling kalitesi. Sabah kahvaltısını ofise götürmek istiyorsanız tam size göre."

"Vakum pompası ile kullanıyorum. Yemekleri bir haftalık yapıyorum, hiç bir şey olmuyor. Çok iyi."

2. Zwilling Fresh & Save Vakumlu Saklama Kabı

"İçine koyduğunuz şeyler günlerce bozulmuyor. Büyü gibi."

"Güzel. Tavsiye ederim."

Bu içerik 30 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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