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Yiyecekleriniz tazeliğini uzun süre korusun! Zwilling Vakum Pompası indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.09.2024 17:11
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Gıda israfını önlemenin ve yiyeceklerini daha uzun süre taze tutmanın yollarını arayanlar sizi buraya alalım! Son zamanların en çok satan mutfak ürünleri arasında yer alan Zwilling Vakum Pompası, günün fırsat ürünü oldu. Kısa süreliğine indirime giren ürünü sizin için inceledik. İşte detaylar!

Yiyecekleriniz tazeliğini uzun süre korusun! Zwilling Vakum Pompası indirimde

Artan yemeklerinizi saklama kaplarına koyup buzdolabına kaldırıyor ancak birkaç gün sonra yemek istediğinizde tazeliğinin ve lezzetinin kaybolduğunu mu fark ediyorsunuz? Eğer öyleyse doğru yerdesiniz. Artık yiyecekleriniz tazeliğini ve lezzetini kaybetmeyecek! Nasıl mı? Tabii ki Zwilling'in yeni nesil vakum pompası sayesinde. Bir kez alıp yıllarca kullanacağınız, bütçe dostu bu ürün mutfakta yaşadığınız israf sorununa son vermek için tasarlandı. Kısa sürede de dünya çapında milyonlarca kişinin favorisi oldu. Hem tasarımı çok ergonomik hem de kullanımı çok kolay. Tek tuşla, yiyecekleriniz içindeki havayı vakumlayarak beş kat daha uzun süre dayanmasını sağlayan bu ürün bugüne özel indirimde. Kaçırmamak için acele edin.

@zwilling_usa There are a lot of hacks out there for storing avocados, but nothing is as foolproof as using Fresh & Save to vacuum seal your leftover half 😉 #zwilling1731 #freshandsave #vacuumsealing #avocado #foodhacks #kitchentips #foodstorage #foodwaste #healthyeating #budgettips #kitchenessentials #kitchengadgets #kitchentool #kitchenmusthaves ♬ Creekside - ultmt. & Hz.

Tazecik meyve ve sebzeler için: Zwilling Vakum Pompası [Enerji Sınıfı A+]

Adsız tasarım - 2024-09-30T170102.833

Zwilling Vakum Pompası, yiyeceklerinizi uzun süre tazeliğini koruyarak israfı önlemek için tasarlandı. Yiyeceklerinizi ister Zwilling Fresh & Save kutularında isterseniz de torbalarda vakumla mühürleyerek 5 kata kadar daha uzun süre saklayabilir ve zamanı geldiğinde en taze şekilde tüketebilirsiniz. Zwilling Vakum Pompası; kompakt, hafif ve kablosuz olan cihaz kolay kullanım ve yer tasarrufu sunar. Şarj edilebilir pil ve USB kablosuyla gelir. Kapak dahil USB şarj istasyonuna sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika çalışıyor, çok memnunum."

  • "Gerçekten çok kullanışlı, yüksek kalitede, kullanımı kolay ve kullanımdan sonra fazla yer kaplamadan saklanabilir. Ayrıca bazı Zwilling kapları ve vakum torbaları aldım, her şey mükemmel çalışıyor, eskisi gibi yiyecekleri boşa harcamam."
Ürünü İncele

Vakum pompası alanlar aşağıdaki ürünleri de alıyor!

1. Zwilling Beslenme Kutusu Vakum Kutusu

Adsız tasarım - 2024-09-30T171516.688

  • "Her zamanki Zwilling kalitesi. Sabah kahvaltısını ofise götürmek istiyorsanız tam size göre."

  • "Vakum pompası ile kullanıyorum. Yemekleri bir haftalık yapıyorum, hiç bir şey olmuyor. Çok iyi."
Ürünü İncele

2. Zwilling Fresh & Save Vakumlu Saklama Kabı

Adsız tasarım - 2024-09-30T171708.698

  • "İçine koyduğunuz şeyler günlerce bozulmuyor. Büyü gibi."

  • "Güzel. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 30 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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