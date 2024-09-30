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Crocs, Levi's, Adidas... Ünlü markalarda sezon sonu indirimleri devam ediyor

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.09.2024 12:28
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Sezon sonu indirimlerinde yıldızlar geçidi devam ediyor; ünlü markaların en sevilen ürünlerinde büyük fırsatlar sizleri bekliyor. Crocs, Levi's, Adidas gibi markaların kaliteli ve şık ürünlerine bütçe dostu fiyatlarla sahip olmak ve gardırobunuza yeni bir soluk getirmek isterseniz sizin için seçtiğimiz büyük kampanyalarıyla dikkat çeken markalara mutlaka göz atmalısınız. İşte detaylar...

Crocs, Levi's, Adidas... Ünlü markalarda sezon sonu indirimleri devam ediyor

Alışveriş gerçekten ne zaman keyifli olur? Tabii ki almak istediğiniz ürünü gerçek fiyat etiketinden çok daha uygun fiyata aldığınızda! Bu yüzden alışveriş için en doğru zaman, sezon sonu fırsatları dönemi. Eğer ihtiyacınız olan ürünler bütçenizi koruyarak uygun fiyatlarla almak istiyorsanız tam da şu an en doğru zaman! Tüm seyahatlerinizde size eşlik edecek kaliteli sırt çantasına, ömürlük kot pantolona, rahatlığına hayran kalacağınız, ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz spor ayakkabıya ve dahasına indirimli fiyatlarla kavuşmak için sizin için seçtiğimiz markaları incelemeden geçmeyin.

1. Konfor dolu adımlar sunan Crocs terlikler indirimde

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Dünyaca ünlü terlik markası Crocs; hafif, esnek, rahat tasarımlı terlik ve sandalet modelleriyle tanınıyor. Patentli Croslite malzemesi sayesinde ayaklardaki yorgunluğu en aza indirgeyen ve gün boyu konfor sunan Crocs terlikler hem ev içinde hem de ev dışında rahatlıkla kullanılabiliyor. Suya dayanıklı ve kaymaz tabanlarıyla da kullanıcılarına pratiklik ve ekstra güvenlik sağlayan Crocslar geniş renk ve desen seçenekleri sayesinde de her beğeniye ve tarza hitap ediyor.

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2. Adidas Marka Haftası'na özel ayakkabılarda 1500 TL altı fiyatlar

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Spor giyim tutkunlarının favori markalarından biri olan Adidas; şık ve fonksitonel tasarımlarıyla öne çıkıyor. Koşu ve yürüyüş ayakkabılarından spor kıyafetlere, aksesuarlar ve diğer spor ekipmanlarına kadar birçok kategoride geniş ürün yelpazesiyle hem profesyonel hem de amatör sporculara ve spor giyim tutkunlarına hitap ediyor. Her yaş grubuna ve her spor dalına yönelik ürünleriyle Adidas; rahatlığı, tarzı, kaliteyi bir araya getiriyor.

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3. Samsonite çantalarda ve valizlerde indirim devam ediyor

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"Çantada kalite benim için ilk sırada gelir!" diyorsanız Samsonite markası ile tanışmanızın zamanı geldi de geçiyor, demektir. Seyahat çantaları konusunda dünyaca ünlü bir marka konumunda olan Samsonite; yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeler kullanarak valizler, çantalar, sırt çantaları, iş çantaları üretiyor. Marka, genellikle hafif, sağlam ve fonksiyonel tasarımları ile biliniyor. Samsonite ürünleri genellikle seyahat edenler, iş seyahati yapanlar ve sık seyahat edenler tarafından tercih ediliyor.

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4. Levi's tişörtlerde 300 TL, jeanlerde 1000 TL altı fiyatlar

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Jean deyince akla gelen ilk marka şüphesiz Levi's! Markanın en ikonik ürünü de tabii ki jean modelleri! Yüksek kaliteli kumaşlar kullanarak çok dayanıklı ve havalı denim parçalar üreten Levi's, geniş ürün yelpazesiyle hem erkekler hem de kadınlar için moda ve rahat giyim seçenekleri sunuyor. Retro tarzıyla da öne çıkan Levi's, genç ve dinamik bir görünüm arayanların favorisi. Denim ürünlerin yanı sıra tişörtlere, sweatshirtlere, gömleklere de ürün yelpazesinde yer veren marka moda severler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

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5. Under Armour fırsatlarını keşfetme zamanı

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Under Armour, performans odaklı spor giyim ürünleriyle öne çıkıyor. Yüksek kaliteyi spor giyimle buluşturan markanın ürün yelpazesi arasında tişörtler, spor ayakkabılar, taytlar, antrenman ekipmanları, sporcu aksesuarları ve daha birçok ürün bulunuyor. Under Armour ürünleri genellikle teknik kumaşları, nem emiciliği ve nefes alabilirlik özellikleri ile tanınıyor. Ayrıca, markanın sporcu destekli tasarımları ve ergonomik yapısı da geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

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6. Outdoor severlerin favorisi Merrell'da kaçırılmayacak fiyatlar

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Outdoor tutkunlarını da unutmadık! Outdoor giyim deyince akla gelen ilk markalar arasında yer alan Merrell; outdoor aktiviteleri yapanlar için rahatlık, performans ve dayanıklılığı bir araya getiren ürünler sunuyor. Merrell ayakkabı ve botları genellikle trekking, hiking, yürüyüş ve diğer doğa etkinlikleri için tasarlanmış olup suya dayanıklı özellikler, kaymaz tabanlar, destekleyici yapılar ve hava alabilir özelliklerle dikkat çekiyor.

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7. Spor giyimde tarz arayanlar Puma indirimlerine bakmadan geçmeyin

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Hem sporda hem de günlük hayatta kullanım için kaliteli spor giyim ürünleriyle öne çıkan Puma; dünya çapında yediden yetmişe pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Markanın sokak stiline uyum sağlayan dinamik tasarımları, klasik ve modern çizgileri bir araya getiren yapıdaki ayakkabıları en sevilen ürünleri arasında yer alıyor.

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Bu içerik 30 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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