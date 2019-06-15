YKS'YA GEÇ KALANLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI BAŞLADI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'nde gireceği sınava geç kalan bir öğrenci göz yaşlarına hakim olamadı. İstanbul Üniversitesinde ise sınava son dakika gelenlerin yanı sıra kimlik kartı yerine ehliyetle gelen bir öğrenci de sınava alınmadı.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar saat 10.00'a kadar sınava girdi. Öğrenciler sınava iyi hazırlandıklarını belirtirken aileleri de çocukları iyi dileklerde bulundu. Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı. Saat 10.00'a doğru sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti. Kimlik kartı yerine ehliyetle gelen bir öğrenci ise sınava alınmadı. 135 dakika sürecek TYT sınavı saat 12.30'da sona erecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'nde sınava girecek olan öğrenciler ve velileri de erken saatlerde okul bahçesinde toplanmaya başladı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler üstleri aranarak içeri alındı. Dışarıda bekleyen öğrenci velilerinden bazıları dua okurken bazıları ise Kuran-ı Kerim okudu. Kapıların kapanmasına birkaç dakika kala kapıdaki görevli bahçedeki öğrencileri uyardı. Bazı öğrenciler sınava birkaç dakika kala sınavın yapılacağı okula girmeyi başardı. Görevliler 15 dakika kuralı gereği okul kapılarını saat 10.00'da kapattı. Kapılar kapandıktan birkaç dakika sonra gelen öğrenciler ise sınava alınamadı.