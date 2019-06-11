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YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ‘ücretsiz’

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:44 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu ülke genelinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle öğrencilere ulaşımın 2 gün boyunca ’ücretsiz’ olacağını açıkladı.Sınava giriş belgesi yeterliBaşkan Demir tarafından yapılan açıklamada, "15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek tüm öğrencilerimiz, sınav yerlerine gidiş ve dönüşlerinde SAMULAŞ’a ait tramvaylar ile ring/ekspres ve terminal otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ‘ücretsiz’

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hafta sonu ülke genelinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle öğrencilere ulaşımın 2 gün boyunca ’ücretsiz’ olacağını açıkladı.

Sınava giriş belgesi yeterli
Başkan Demir tarafından yapılan açıklamada, "15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavlarına girecek tüm öğrencilerimiz, sınav yerlerine gidiş ve dönüşlerinde SAMULAŞ’a ait tramvaylar ile ring/ekspres ve terminal otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Öğrencilerimizin bu imkandan faydalanmaları için ’sınava giriş belgesi’ni göstermeleri yeterlidir" denildi.

Öğrencilere mesaj: “Sakin ve sabırlı olun”
Mesajında öğrencilere de seslenen Başkan Mustafa Demir, "Geleceğinize yön vereceğiniz çok önemli bir aşamayı daha geçmek üzeresiniz. Yüksek öğretim kurumlarımızda göreceğiniz eğitim, üniversitelerde deneyimleyeceğiniz yaşam, sonraki yaşamınızda çok önemli belirleyici roller üstlenecektir. En büyük arzumuz ve beklentimiz, yüksek öğrenim süreci boyunca daha kültürlü, daha araştırmacı, daha bilgili, ülke ve millet değerlerine daha sıkı sıkıya sarılı bireyler haline gelmenizdir. Hafta sonu zorlu maratonda sınava girecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ‘ücretsiz’

YKS’ye girecek öğrencilere ulaşım ‘ücretsiz’

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