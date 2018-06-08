'Yok artık' dedirten görüntüler! Suudi Arabistan'daki defile şaşkına çevirdi

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir defilede, ülkede kadınların mankenlik yapması yasak olduğundan kadın kıyafetlerini tanıtmak için drone kullanılması, ortaya ilginç görüntüler çıkmasına sebep oldu.

Salonda uçarak kıyafetleri tanıtan drone'lar, son derece ilginç bir manzaranın ortaya çıkmasına sebep oldu.

Dolce & Gabbana, şu ana kadar drone ile yapılan defile ile ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, moda gösterisi sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Sosyal medyada görüntülerle birlikte paylaşılan mesajlarda, defilede tanıtılan tasarımların havada adeta hayalet gibi uçuşmasına da atıfta bulunuldu.

Suudi Arabistan'da nisan ayında ilk kez kadın izleyiciler için bir moda defilesi düzenlenmişti. Manken yerine drone kullanılarak düzenlenen son defileyi, kadınlarla birlikte erkekler de izledi.