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  4. Yok böyle gelenek! Kadın mayosu giydirip, kamyonet kasasında yıkadılar

Yok böyle gelenek! Kadın mayosu giydirip, kamyonet kasasında yıkadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 13:33 | Son Güncelleme

Bursa'da gelin almaya giden damat, arkadaşlarının şakası üzerine ne yapacağını şaşırdı. Gelenekler doğrultusunda beklenmedik bir şaka hazırlayan kişiler, damada kadın mayosu giydirerek kamyonet kasasında banyo yaptırdı. Arkadaşları tarafından fırça ile yıkanan damat, banyo sonrası ayağındaki paletlerle oyun oynadı.

Bursa’nın İznik ilçesinde inşaat sektöründe hizmet veren bir firmada çalışan Ramazan Güzel ile kız arkadaşı Kübra Yaman, önceki gün dünyaevine girdi. Düğün öncesinde gelin almaya giden damat Güzel’e, arkadaşları tarafından gelenek gereği yapılan çeşitli şakalar dikkat çekti. Damadın arkadaşları, bir kamyonetin arka kasasını su ile doldurarak havuza çevirdi. Ardından damadın üzerindeki kıyafetleri çıkarıp, kadın mayosu giydirerek suya soktular. Burada fırça ile yıkanan damat, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte ayağındaki paletlerle oyun oynadı.

DHA

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