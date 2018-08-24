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İnsan Kendoll'un eski hali inanılmaz! Meğer servet harcamış

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Ken bebek olarak anılan Rodrigo Alves, geçirdiği sayısız operasyon ve ameliyatın ardından bu görünümüne kavuştu.

Peki herkesin onu bu haliyle görmeye alıştığı Rodrigo estetik yaptırmadan önce nasıl görünüyordu? Ve bu değişim için ne kadar para harcadı?

Kendoll'un eski hali inanılmaz

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Rodrigo Alves, bu görünüme kavuşmak için 60 kez operasyon geçirdi.
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The Sun'ın haberine göre dudak ve burun ameliyatları, botoks, dolgular, çene ameliyatı, karın kası ameliyatı, saç nakli, yüz germe gibi daha birçok operasyon için bıçak altına yatan Alves, en son ince bir bele sahip olmak için kaburgalarını aldırmıştı.
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İstediği görüntüye kavuşmak için yaptırdığı operasyonlarda birtakım talihsizlikler de yaşadı.
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Cilt bakımı sırasında yüzü yandı, üst üste yaptırdığı burun estetiği ameliyatları yüzünden burnu çürüdü.
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Ancak daha iyi görünmek için estetik operasyonlara devam edeceğini açıklayan Alves, kendisini bu şekilde daha mutlu hissettiğini söylüyor.
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Alves, yaptığı bir açıklamasında şunları söylemişti: "Çocukken bir kız gibi göğüslerim vardı. Okulda benimle 'patates kafa' 'büyü burun' 'jöle Göbek' diye dalga geçiyorlardı.
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Zorbalık uygulanan Alves'i 7 yaşındayken merdivenlerden itmişlerdi.
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Alves şöyle anlatıyor...
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Şişman, çirkin ve biçimsiz olduğum için depresyondaydım.
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İstediğim tek şey Brezilyalı standartlarında bir yakışıklılıktı, bu sayede toplumun beni kabul etmesini istedim.
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35 yaşındaki “İnsan Ken Doll”, son 20 yılda, on burun işi, yüz germe, bum implant, kas ve pec implant ve “el-boyalı mavi göz” dahil olmak üzere birçok estetik yaptırdı.
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Estetiklerin toplam bedeli 500 bin sterlini buldu.
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Alves'in eski halini görenler inanamıyor. İşte eski hali ve estetik bedelleri...
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Botox ve dolgular için £ 8,000
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Burun işlerinde £ 30,000
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Çenesine liposuction'da £ 3.000£ 5,000 saç nakli
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Pec implantları için 10.000 £.Lazer lipoda £ 7,000
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Sahte altı paketle 22.000 £Kollarına dolgularda 7,000 £
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Bacak lipoda £ 6,000
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Dört kaburga kaldırmak için 28.000 £
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şekillendirme hakkında £ 3.000
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Anahtar Kelimeler:
Kendoll Ken bebek Rodrigo Alves

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