'Yok efendim ya yok böyle bir şey' diyerek o eleştirilere yanıt verdi! Kılıçdaroğlu 'Kısır tartışmaların dışındayız' dedi ve ekledi: Gözlerimizle de görüyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu. Geceyi Nurhak'ta çadırda geçiren Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde belediyenin yemek noktasında depremzedelerle çorba içti. Tatlar ve Barış Mahallesi'nde çadırlar ile aşevlerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremzedelerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. Nurhak'ın ardından beraberindekilerle Elbistan ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadırları gezdi. Çadır kenti ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun parti rozeti yerine Türk bayrağı rozeti taktığı görüldü. Yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MANSUR BAŞKANIMIN ŞAHSINDA TEŞEKKÜR EDERİM"

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Mansur başkanımın şahsında teşekkür ederim. Büyük emek harcadınız. Zor koşullarda görev yaptınız, bunun farkındayız. Bunu da biliyoruz zaten. Dolayısıyla bundan sonra da görevinizi sevgi ve saygıyla yerine getireceksiniz. Sayın Başkanım Mansur Yavaş arkadaşlarıyla birlikte bütün çabayı gösteriyor. 'İhtiyaçlar sonlandı, ihtiyaç kalmadı' diye bir şey söylemiyoruz ama önce çadır ihtiyacı var, arkasından konteynır, arkasından hayat devam ediyor. İhtiyaçlarla ilgili Sayın Yavaş elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Ben bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye coğrafyasının neresinde olursak olalım bir acı yaşıyorsak hep beraber acı yaşayan insanların yanına koşuyoruz. Dolayısıyla yaraları sarmaya çalışıyoruz. Şundan emin olmanızı isterim; bütün belediye başkanı arkadaşlarım sadece Elbistan ve Kahramanmaraş'ta değil, depremin olduğu her yerde kırsal köyler olmak üzere ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Elbistan da çok değerli bir bölge. Giderek gelişen ve büyüyen bir bölge. İnşallah burada da yaralar kısa süre içinde sarılır" diye konuştu.

ELBİSTAN'IN İL OLMA İSTEĞİ

Elbistan'ın il olmasının istendiği ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu beklentiyi biliyorum. Bu beklentiyi bize değişik ortamlarda da ifade ettiler. Tabi ki koşullara bakacağız. Ayaküstü söz vermek gibi bir geleneğim yok. Elbistan'ın koşulları uygunsa elbette ki il olması iyi olur. İnşallah buranın bir valisi olacak ve siz de o valiyi göreceksiniz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kısır tartışmaların tamamen dışındayız. Şunlar ne, bunlar hizmet değil mi Allah aşkına? Hizmettir bu. Yani 'mış gibi yapmak' falan filan bunları bıraksınlar. Kim neyi tutabiliyorsa hangi derdi çözebiliyorsa birlikte yapalım, birlikte çözelim. İlla, 'Siz bir şey yapmıyorsunuz.' Yapıyoruz arkadaşlar. İşte muhtarımız burada, geziyoruz, gözlüyoruz, gözlerimizle de görüyoruz. Başsağlığı diliyoruz, acıları paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca kısır siyasetin dışına çıkmaya çalışıyoruz. Bizi buraya hapsetmeye çalışıyorlar. Yok efendim ya yok böyle bir şey."

Deprem olurken burada yaşanan acıyı hissetmemenin mümkün olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Böyle bir şey olmaz. Burada göçük altında olacak, sen orada diyeceksin ki 'Ben bir şey yapmıyorum.' Olmaz efendim." dedi.

Kılıçdaroğlu "Buraya ilk gelen Mansur Başkan. Gidin, bakın, sorun arkadaşlar. Depremin ikinci günü hiçbir genel başkan buraya gelmezken ben geldim. Yaraları, acıları ağlayanlar, çocukları gördüm. Nasıl olur da böyle kısır bir tartışmanın içine çekerler. Bizim bu tartışmalarda işimiz yok. Biz vatandaşın yaralarını sarmak istiyoruz. Vatandaşın kendi bulunduğu mahallede huzur içinde yaşamasını istiyoruz. En büyük arzumuz zaten bu. Bir şeyler yaparlar mı, yapmazlar mı bilmem ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Deprem bölgesinde halen çadır ve konteyner sorunu varsa bizimle tartışacaklarına süratle onları çözsünler. Kısır tartışma bize hiçbir zaman yarar getirmedi. Biz kısır tartışmaların dışında bu sorunları çözeceğiz. Yine mutlu, güler yüzlü bir ülke olmak istiyoruz. En büyük arzumuz bu" diye konuştu.

MEHMET ÖZHASEKİ NE DEMİŞTİ?

AK Parti’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçen günlerde CHP'li belediyeleri hedef almıştı.

Özhaseki, "Onların koca koca belediyeleri, son seçimlerden sonra 40-50 bin kişi işe alındı, yarısını buraya getirseler ya. İnsanlar çalışsınlar burada. Geçen Adıyaman’dan arıyor Mehmet Sekmen Bey, bizim Erzurum Belediye Başkanı’mız orada görevli, ‘Falan belediye geldi, 80 100 kişiler, yanlarında 50 tane kamera var. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah ıslah etsin bunları. İşleri halen daha algı belediyeciliği. İşleri hâlâ çalışıyormuş gibi yaparak devam ettirmek" ifadelerini kullanmıştı.

GECEYİ ÇADIR KENTTE GEÇİRMESİ

Kılıçdaroğlu, geceyi çadır kentte geçirmesi ile ilgili soruya da "Bir acıyı paylaşmak istiyorsanız acıyı yaşayanlarla aynı koşullarda en azından belirli bir süre yaşamak zorundasınız" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Elbistan Otogarı yanına Cansuyu Derneğinin kurduğu aşevine uğradı. Burada bir süre kalan Kılıçdaroğlu, ardından Ekinözü ilçesine hareket etti. Ekinözü yolu üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını inceleyen Kılıçdaroğlu, ilçede vatandaşlar ile CHP ve İYİ Parti ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

"MAYIS'IN 14'ÜNE HAZIRLANIN"

Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi ziyaretinin ardından Ekinözü ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, depremzedeleri ziyaret ederek taleplerini dinledi. Ekinözü'ndeki ziyaretini tamamlayan Kılıçdaroğlu, Afşin ilçesine geçti. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Acınızı biliyorum. Büyük acılar yaşadınız. Hepinize geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şundan emin olun; bu bölgenin büyükşehir belediye başkanı olarak Mansur başkan, bütün ekibiyle yanınızda olacak. Diğer il ve ilçelerde de belediye başkanlarımız yanınızda olacak. Şundan da emin olun; bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Mayıs'ın 14'üne hazırlanın. İnşallah yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Yani zihniyeti değiştireceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkede herkes huzur içinde yaşayacak. Bundan emin olmanızı isterim. Yeni bir anlayış oluşturacağız. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin kendi evinde, sokağında, mahallesinde, ülkesinde huzur içinde yaşadığı güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ve Seyit Torun, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. (AA/DHA)



