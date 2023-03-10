Cumhurbaşkanı adaylığından sonra ilk durağı Malatya oldu! CHP lideri Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde: "Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip ederse..."

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra yurt gezisine başladı, ilk adımı Malatya oldu. 'Kim konteyner, çadır üretiyor ve 'Müşteri bulamıyoruz' diyorsa haber versinler, derhal alıp deprem bölgesine getireceğiz' çağrısını yeniden dile getiren CHP lideri, "Vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. İş insanlarına söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, Allah nasip ederse, kazandığımızda görecekler, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, öyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim" diye konuştu.

"İŞ İNSANLARININ BÖYLE BİR ENDİŞESİ VAR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Kendi düşüncelerimi aktardım saygıdeğer iş insanlarına. Vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Deprem bölgesi dışına çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmesi için bir vergi avantajı sağlanması lazım. Çünkü iş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları, üretim, ihracat yapmaları gerekiyor. Böyle bir endişeleri var.

Kendilerine söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, Allah nasip ederse, kazandığımızda görecekler, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, öyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim.

"ÇADIR VE KONTEYNER SIKINTILARI HALA VAR"

İkinci önemli konu, depremde yıkılan evler var. Kırsal kesimde ciddi sorunlar var. Elde kayısı ve süt var, onu satın alsınlar, çağrı yapıyoruz.

Çadır ve konteyner sıkıntıları var hala, dile getirildi. Kim konteyner, çadır üretiyor ve 'Müşteri bulamıyoruz' diyorsa bize, bana, büyükşehir belediye başkanlarına haber versinler, derhal alıp deprem bölgesine getireceğiz.

Esnaf da son derece sıkıntılı bir pozisyonda. Biz faizlerin silinmesinden yanayız, en azından ötelenmesi lazım.

MALATYA'DAN SONRA KAHRAMANMARAŞ'A GEÇECEK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2 günlük deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Malatya ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak.

Kılıçdaroğlu, yarın Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na, bazı genel başkan yardımcılarının yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik ediyor.

