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Kılıçdaroğlu slogan atanları duyunca hemen müdahale etti

11.03.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesi ziyaretinde dikkat çeken anlar yaşandı. Kılıçdaroğlu kendisi için slogan atanları susturdu. O anlar kameralara da yansıdı…

Kılıçdaroğlu slogan atanları duyunca hemen müdahale etti

Millet İttifakı cumhurbaşkanı talibi Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraber deprem bölgesine gitti. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde depremzedelerle bir araya gelirken, kendisi için atılan sloganları da engellediği anlar kameralara yansıdı.

Kılıçdaroğlu, Yavaş ve partililer Kahramanmaraş Nurhak'ta deprem mağduru vatandaşlarla görüşürken, facia sonrası yaşadıkları problemler ve eksiklikler hakkında bilgi topladı.

Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın buluşmaya geldiği dakikalarda, arka sıralardan, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" tezahüratları yapıldı. Deprem bölgesinde atılan bu slogandan rahatsız olan Kılıçdaroğlu, vatandaşlara dönerek eliyle "sus" işareti yaptı. Mansur Yavaş ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da tezahüratta bulunan kişilere susmaları çağrısında bulundu.

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