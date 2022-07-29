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Yol çalışmasını izlerken canından oldu! Bursa'da korkunç olay

29.07.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da görgü tanıklarının ifadesine göre, park halindeyken freni boşalan bir iş makinesi o sırada yol yapım çalışmasını izleyen 44 yaşındaki Erdal Akcan'ı ezdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Erdal Akcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İş makinesi ise çalışmayı izleyen talihsiz adamı ezdikten sonra bankete çıkarak durdu. İş makinesinin operatörü Y.K. gözaltına alındı.

Yol çalışmasını izlerken canından oldu! Bursa'da korkunç olay

Bursa'da yol yapım çalışmasını izleyen Erdal Akcan (44), park halinde freni boşalan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. İznik ilçesi Şerefiye mahallesinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, görgü tanıklarının ifadesine göre bölgede yol çalışması yapan ekipleri gören Akcan, kullandığı motosikleti yol kenarına çekerek işçileri izlemeye başladı

BİR ANDA FRENLERİ BOŞALDI, AKCAN'I EZDİ

Yol kenarında park halinde olan ve bir anda frenleri boşalan iş makinesi çalışmayı izleyen talihsiz adamı ezdikten sonra bankete çıkarak durdu. Olayı gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

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Sağlık ekipleri Erdal Akcan'a yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla talihsiz adamın cansız bedeni otopsi yapılması için ambulansla İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI

Bölgede çevre güvenliği alarak inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri, işlemlerinin ardından iş makinesinin operatörü Y.K.'yı (33) gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iş makinesi
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