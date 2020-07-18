HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Zanlı tutuklandı

Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 22:30 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yol kenarında baygın halde bulunan genç kıza uyuşturucu vererek tecavüz etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Enes K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan Enes K.'nın “Kıskançlıktan yaptım, buradan dışarı çıkınca yine onun yanına gideceğim. Onu çok seviyorum” dediği öğrenildi.

Yol kenarında baygın halde bulunmuştu! Zanlı tutuklandı

Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında baygın halde yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DARP EDİLEREK YOL KENARINA ATILDI

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, gencin darp edildikten sonra baygın bir halde yol kenarına atıldığı belirlendi. İncelemede genç kızın uyuşturucu etkisinde olduğu ve darp edildiği ortaya çıktı. Darp edilen İlayda S.'nin ifadesinden yola çıkan jandarma ekiplerince, genç kızı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Enes K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AW070021_01

"BANA UYUŞTURUCU VERİP TECAVÜZ ETMEYE KALKTI"

Darp edilerek yol kenarına atılan ve erkek arkadaşı Enes K.’dan şikayetçi olan İlayda S., “6 aydır birlikteydik. Sabah kahvaltı edip buraya geldik. Kuzuluk’ta evdeyken uyuşturucu verdi bana. Sonra tecavüz etmeye kalktı. Ben karşı koyunca darp etti. Sonra evden kaçmıştım, yolda bayılmışım. Kendisinden şikayetçiyim” dediği öğrenildi.

"KISKANÇLIKTAN YAPTIM"

Tutuklanan Enes K.'nin ise, “Kıskançlıktan yaptım, buradan dışarı çıkınca yine onun yanına gideceğim. Onu çok seviyorum” dediği öğrenildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti
HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir?

En Çok Okunan Haberler

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

İşte AK Parti'nin Ayasofya anketinin sonuçları

İşte AK Parti'nin Ayasofya anketinin sonuçları

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Bursa Gemlik'teki derede can pazarı

Bursa Gemlik'teki derede can pazarı

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü'

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü'

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

Bağcılar’da polise silahlı saldırı anı kamerada

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tunceli'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Kritik F-35 açıklaması! 'Türk şirketleri çıkarılırsa...'

Kritik F-35 açıklaması! 'Türk şirketleri çıkarılırsa...'

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Diğer Haberler
Engelli arabası çalınan genç yeni bir arabaya kavuştu

Engelli arabası çalınan genç yeni bir arabaya kavuştu

18 Temmuz 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

10 milyon 51 bin liralık ikramiye devretti

Bakan Koca görüntüleri paylaşarak uyardı: Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı

Bakan Koca: Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı

Elektrik sayacı okuyan görevli iki pitbullun saldırısına uğradı

Sayaç okuyan görevli pitbulların saldırısına uğradı

12 yıl önce şehit edilen Serdar Dağ’ın katil zanlılarından biri yakalandı

Uzman çavuşu şehit edenlerin arasındaydı! Flaş gelişme

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.