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Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 12:04 | Son Güncelleme

SİİRT merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.

Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.
Ekmekçiler köyünde yol çalışması yapan köy sakinleri, toprağa gömülü havan mermisini fark ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Alanda güvenliğin sağlanmasından sonra İl Jandarma Komutanlığı Bomba İmha Timi (PAMİT) ekiplerince toprağa gömülü 60 milimetre çapındaki havan mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı.

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