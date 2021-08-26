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Yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında yakalandılar: Bizi bırakın, öteberim var kokar

26.08.2021 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de Covid-19 PCR testi pozitif olan kadın ve temaslı eşi ile bir yolcu, şehirler arası otobüsünde yapılan "HES kodu" sorgusunda yakalandı. Riskli gruptaki yaşlı çift, "Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar gözünü sevdiğim" diyerek ekiplere dakikalarca dil döktü.

Yolcu otobüsünde HES kodu sorgulamasında yakalandılar: Bizi bırakın, öteberim var kokar

Tokat’tan İzmir’e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale’nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden T.Ç’nin PCR testi pozitif, kocası K.Ç. ile yolculardan Buğra G’nin (18) ise temaslı olduğu tespit edildi.

OTOBÜS FİRMASINA 12 BİN 150 LİRA CEZA

Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden yaşlı çift, temaslı yolcuya 4 bin 50’şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da otobüs 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

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"ÖTEBERİM VAR KOKAR"

Bagajdaki gıda malzemelerine çok para verdiklerini belirten riskli gruptaki yaşlı çift, ekiplere dakikalarca dil döktü. Temaslı eşi K.Ç, "Perişan oluruz biz buralarda. Yiyecek olmasa tamam gözünü sevdiğim Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.
PCR testi pozitif olan kadın, temaslı kocası ve bir yolcu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı yurtta karantinaya alındı. (İHA)

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