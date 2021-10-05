Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Yolculuklarda size ekstra konfor sağlayacak en iyi seyahat ürünleri

Yolculuklarda size ekstra konfor sağlayacak en iyi seyahat ürünleri

04.10.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahate çıkmak pek çok insanın sevdiği bir etkinlik. Hatta bazıları valiz hazırlama aşamasını seyahate çıkmaktan daha çok seviyor! Eğer o kişilerden biriyseniz sizi heyecanlandıracak harika bir liste ile karşınızdayız. Seyahate çıktığınızda yanınızda mutlaka bulunması gereken ürünleri bir güzel araştırıp sıraladık.

Yolculuklarda size ekstra konfor sağlayacak en iyi seyahat ürünleri

Seyahat etmek genellikle yola çıkanı mutlu eden ve tazeleyen bir eylem. Yola çıkış sebebiniz ister tatil, ister iş seyahati ister bambaşka bir neden olsun; seyahat planlarken mutlaka içinizi tatlı bir heyecan kaplar. Özellikle de yolculuğunuz konforlu geçecekse elbette heyecanınız da ikiye katlanır! A noktasından B noktasına ulaşmanın kolaylaştığı bu günlerde, seyahat çantasındaki eksikleri tek tıkla internetten tamamlamak da son derece kolay ve hızlı bir hale geldi. Gezinizin keyfine ve rahatlığına katkıda bulunacak birbirinden kullanışlı ürünleri birlikte inceleyelim.

  1. Önce şık bir valizle başlamak lazım

    2-1
    Yola çıkmak için elbette önce şık ve kullanışlı bir seyahat çantasına ihtiyacınız var. Cambridge Polo Club PLVLZ60016 Seyahat Çantası da bu arayışa son verecek kadar güzel! Dört tekerlekli çekçekli valiz ortalama bir boyuta sahip. Çantanızı otobüste ya da uçakta bagaj olarak teslim ederseniz endişelenmenize gerek yok çünkü tamamı kumaştan imal edilen modelin kırılması mümkün değil. Siyah renkli ve son derece minimal bir dizayna sahip ürünün ana bölmesinin yanında çok kullanışlı fermuarlı cepleri de bulunuyor.

Cambridge Polo Club PLVLZ60016 Seyahat Çantası'nı buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Çağa uyum sağlamadan olmaz

    3

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Artık akıllı telefonlar olmadan evden dışarı adım atamıyoruz. Bu yüzden de gidilen her yere yalnızca şarj kablosu değil, powerbank gibi güç sağlayıcı cihazlar da taşımak çağın reflekslerinden biri haline geldi. Solustre Elektronik Aksesuar Düzenleyici Çanta tam da bu konuda yardıma hazır. Telefon ve bilgisayarınızın şarj kablolarını koyabileceğiniz çanta geniş bölmeleriyle karşınıza çıkıyor. Eğer seyahat ederken elektronik cihazlarınızdan vazgeçemiyorsanız bu ürün tam size göre.

Üstelik çanta, özel tasarımı sayesinde de kablo deformasyonuna engel oluyor. Kaliteli ve su geçirmez malzemeden üretilen model sayesinde USB, powerbank, adaptör, şarj kablosu gibi elektronik aksesuarları güvende tutabilirsiniz.

Solustre Elektronik Aksesuar Düzenleyici Çanta'yı daha yakından tanımak için buraya tıklayın!

  1. Yolculuklarda uyumadan yapamam diyenler için...

    4

Arabada, otobüste, trende ya da uçakta seyahat ederken hiçbir şeye aldırmadan uyuyabilenleri mutlu edecek bir ürün var sırada. Travel Pillow Seyahat Tipi Boyun Yastığı en rahatsız seyahatlerde bile mışıl mışıl uyumanız için ideal bir ürün. Kolayca şişirebileceğiniz boyun yastığı sayesinde göz açıp kapayıncaya kadar varış yerinize ulaşabilirsiniz! Sönük haliyle çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz model terletmeyen süet bir kumaşa sahip. Boynunuza oturtarak dilediğiniz tarafa yaslanabilir ve en derin uykulara dalabilirsiniz.

Yolculuğunuza ekstra konfor getirecek Travel Pillow Seyahat Tipi Boyun Yastığı'nı satın almak için buraya tıklayın!

  1. Güzellik uykusunu tamamlayacak bir ürün daha

    5

"Boyun yastığı tek başına yetmez, ben karanlık olmadan uyuyamam." diyorsanız sıkı durun! Fityle Kablosuz Bluetooth Uyku Göz Maskesi tam aradığınız ürün. Üstelik bu uyku bandının özellikleri saymakla bitmiyor. Oldukça teknolojik bir seçenek olan ürün aynı zamanda bluetoohlu kulaklık özelliğine sahip. Uyurken müzik dinlemenize imkan tanıyan göz maskesi sayesinde, kendinizi seyahat ettiğiniz araçtan tamamen soyutlayabilirsiniz.

Kafanızın ölçüsüne göre rahatlıkla ayarlayabileceğiniz ürün, her yaşın kullanımına uygun. Yüzünüzü ve kulaklarınızı asla sıkmayan maske, yıkanabilir yumuşak kumaştan üretildi.

Hem konforlu hem de izole bir yolculuk deneyimi yaşamanıza yardımcı olacak teknoloji harikası ürünü daha detaylı incelemek için buraya bir göz atabilirsiniz.

  1. Konforuna düşkün gezginlerin en sevdiği eşya: Seyahat yastığı

    6

Hem yolda hem de varış noktanızda kullanabileceğiniz başka bir konfor ürünü de seyahat yastığı. Jökel Şişirilebilir Yastık, sadece araçlarda değil kamp gibi dış mekan seyahatlerinizde de severek kullanabileceğiniz bir model. Pompaya ihtiyaç duymadan, üfleyerek rahatlıkla şişebilen ürün; yatağınızdaki yastık kadar rahat!

Şişirilmemiş hali avuç içine sığabilecek kadar küçük olan model, valizinizde asla yer kaplamaz. Kendi çantasıyla beraber satılan seyahat yastığını güvenle muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca çok fonksiyonlu vana ve üfleme özelliği bulunan modeli istediğiniz yükseklikte ve sertlikte ayarlamanız mümkün.

Mükemmel bir uyku deneyimi vadeden Jökel Şişirilebilir Yastık'ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

  1. Yurt dışı gezilerinin olmazsa olmazı...

    7

Başka ülkelere seyahat ettiğinizde kendi elektronik cihazlarınıza uygun fiş bulmak zor olabilir. Bu durumu Hama Dünya Seyahati Fişi ile anında çözebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya ya da bazı Avrupa ülkelerine gittiğinizde bu ürün sayesinde yeni bir kabloya ihtiyaç duymadan kendi kablonuzu kullanabilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkenin priz sistemi ne kadar değişik olursa olsun, elektrik alacaksınız. 150 farklı ülkenin prizlerine uyum sağlayan seyahat fişini kullanmak da çok kolay.

Yurt dışı gezilerinizde pasaport kadar büyük bir öneme sahip seyahat fişini buradan inceleyerek ürünü hangi ülkelerde kullanabileceğinizi detaylıca görebilirsiniz.

  1. "Valizde tüm kıyafetler kırışmış" telaşına son!

    8

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Yolculuğa çıkarken içine dünyaları sığdırdığınız valizlerin tek dezavantajı giysilerin kırışmasına sebep olmak. Avantajlarla dolu teknoloji çağı buna da çözüm getiriyor. Kompakt bir seyahat ütüsü olan Polti Vaporella Vertical GSM20 sayesinde çıktığınız yolculuklarda jilet gibi görünmeye devam edebilirsiniz. Ürün hem dikey hem de yatay ütüleme yapabileceğiniz döner başlık teknolojisine sahip.

45 saniyede ısınan son derece pratik seyahat ütüsü sayesinde kıyafetleriniz şipşak hazır olsun. Tabanı seramik kaplamalı model bu özelliğiyle paslanmaya imkan tanımıyor. Minik boyutuna rağmen normal bir ütüdeki pek çok özelliği sunan üründe sıcaklık ayarı yapılabiliyor. Yoğun bir şekilde buhar üfleme potansiyeli olan cihazı kullanırken bir ütü masasına da ihtiyacınız yok. Valizinize çok yer kaplamayacak model; fırça gibi yedek parçaları da içeren 5 farklı aksesuar ile beraber satılıyor.

Tek dokunuşla kırışıklıklara son veren seyahat ütüsünü incelemek için hemen tıklayın.

  1. Müzik olmadan seyahat olur mu? Elbette hayır!

    9

Seyir halinde giden bir araçta ya da bulutların arasında süzülen bir uçakta herkes camdan bakmayı sever. Seyahatin o en duygulu ve hisli anında camdan dışarıyı seyrederken bir eksiklik hissediyorsanız o eksik kesinlikle müziktir! TTEC 2KM127S Airbeat Duo Tws Bluetooth Kulaklık ile uzaklara bakıp hülyalara dalarken en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Bluetooth teknolojili model sayesinde kablo ile uğraşmadan konforlu bir dinleme deneyimi yaşayın. Kulak içi kulaklık şeklinde dizayn edilen modelin mikrofonu da mevcut.

Tek şarj ile 7 saat kesintisiz kullanabileceğiniz model sayesinde en uzun yolculuklarınızda ritminizi kaybetmeyin. Ürün; hem şarj etmek hem de muhafaza etmek için kullanabileceğiniz kutusuyla birlikte satılıyor.

Ultra hafif ve ekstra konforlu bu ürünle seyahatlerinizde her telden çalmak istiyorsanız tıklayın.

  1. Bizce böyle daha güzel: Geldim Gördüm Yazdım!

    10

Seyahate çıkmak, gezmek çok güzel fakat gördüklerimizi yazmak da lazım. Benim o taraklarda bezim yok diyebilirsiniz ama turistik bir geziye çıkmadıysanız iş seyahatlerinde de bir şeyler yazıp çizmekten kaçamazsınız! Nasıl düşünürseniz düşünün ama Scriveiner Premium El Yapımı Deri Günlük, herkeste yazma isteği uyandıracak kadar hoş bir tasarıma sahip. Harika bir el işçiliğinin sonucu olan ürünü bir seyahat ajandası olarak kullanabilirsiniz.

Toplam 240 sayfadan oluşan ürün hem kullanışlı hem de şık. Gerçek deriden imal edilen modelin dokusunu da çok seveceksiniz. Ayrıca içindeki yaprakların tamamı geri dönüştürülmüş malzemeden elde edilen deri ajanda son derece çevre dostu. Kapak kısmında deri kayışı bulunan defteri kolayca bağlayarak çantanızda açılmasını ya da deforme olmasını engelleyebilirsiniz.

Herkesi yazmaya teşvik etme potansiyeli olan harika ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

  1. Bavulunuza koca koca şişeleri sığdırmaya çalışmayın

    11

Seyahatlerde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında hijyenik ürünler geliyor. Şampuan, duş jeli, saç kremi, parfüm, krem gibi hijyen ve bakım ürünlerinin hepsini valizlere sığdırmak ise imkansız. Fakat Nascita 4'lü Desenli Seyahat Kiti ile imkansızı mümkün hale çevirebilirsiniz.

2 sprey şişe, bir çevir aç kapaklı şişe ve bir tane de krem kabından oluşan set; en sevdiğiniz hijyen ve bakım ürünlerini seyahatlerinizde bile yanınıza almaya imkan tanıyor. Birbirine uyumlu toplam dört parçadan oluşan seti kolayca temizleyebilirsiniz.

Valizlerde yer tasarrufu etmenizi sağlayan ergonomik seti hemen almak için tıklayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ragnarok kehanetleri! Mayalar’dan sonra Vikingler’in kıyamet kehanetleri merak uyandırdıRagnarok kehanetleri! Mayalar’dan sonra Vikingler’in kıyamet kehanetleri merak uyandırdı
Bir anda havada gördü, sopayla kovaladıBir anda havada gördü, sopayla kovaladı
Bu cümleler şaşırttı! Köyün ortasında 2 bin yıllık bedduaBu cümleler şaşırttı! Köyün ortasında 2 bin yıllık beddua
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İşbirliği İçerikleri

Mangal tutkunları, bu ürünler tam sizlik!

Mangal tutkunları, bu ürünler tam sizlik!

MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

Kendi kayıt stüdyonu kurmaya ne dersin?

Kendi kayıt stüdyonu kurmaya ne dersin?

Göz alıcı bahçeler ve balkonlar için ihtiyaç duyduğunuz ürünler

Göz alıcı bahçeler ve balkonlar için ihtiyaç duyduğunuz ürünler

Bilgisayar aksesuarları ile oyun deneyimini üst seviyeye taşı

Bilgisayar aksesuarları ile oyun deneyimini üst seviyeye taşı

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Dev ekran televizyonlarla lig maçlarını oturma odanıza taşıyın

Dev ekran televizyonlarla lig maçlarını oturma odanıza taşıyın

Şık bir kalem ve güzel bir yazıyla herkesi büyülemeye hazır mısınız?

Şık bir kalem ve güzel bir yazıyla herkesi büyülemeye hazır mısınız?

Çocuklar bu ayakkabıları ayağından çıkartmak istemeyecek

Çocuklar bu ayakkabıları ayağından çıkartmak istemeyecek

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak isteyenler bu şapkalar tam sizlik!

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak isteyenler bu şapkalar tam sizlik!

Hayatınızı kolaylaştıracak akıllı saatlere hayran olacaksınız

Hayatınızı kolaylaştıracak akıllı saatlere hayran olacaksınız

Hayatınızı kolaylaştıracak akıllı saatlere hayran olacaksınız

Hayatınızı kolaylaştıracak akıllı saatlere hayran olacaksınız

İyi ki almışım diyeceğiniz yazıcılarda büyük indirim

İyi ki almışım diyeceğiniz yazıcılarda büyük indirim

Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı termoslarda büyük indirim

Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı termoslarda büyük indirim

Bu arıtma su cihazları ezberleri bozacak!

Bu arıtma su cihazları ezberleri bozacak!

Bu ekipmanlardan sonra Starbucks'a ihtiyacınız kalmayacak!

Bu ekipmanlardan sonra Starbucks'a ihtiyacınız kalmayacak!

Bakımlı el ve ayaklar için bu ürünleri kaçırmak istemeyeceksiniz

Bakımlı el ve ayaklar için bu ürünleri kaçırmak istemeyeceksiniz

Benzer En Yeniler İçerikleri

Mangal tutkunları, bu ürünler tam sizlik!

Mangal tutkunları, bu ürünler tam sizlik!

MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

MasterChef kesmediyse, bu yemek kitapları sizi mutfağın şefi yapacak!

Kendi kayıt stüdyonu kurmaya ne dersin?

Kendi kayıt stüdyonu kurmaya ne dersin?

Göz alıcı bahçeler ve balkonlar için ihtiyaç duyduğunuz ürünler

Göz alıcı bahçeler ve balkonlar için ihtiyaç duyduğunuz ürünler

Bilgisayar aksesuarları ile oyun deneyimini üst seviyeye taşı

Bilgisayar aksesuarları ile oyun deneyimini üst seviyeye taşı

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Herkesin gözü bu şık sırt çantalarının üzerinde kalacak

Diğer Haberler

Yöre halkı ‘Dünya büzüğü’ ismini verdi! İlginç yol görüntüsüyle dikkat çekiyor

‘Dünya büzüğü’ ismi verildi! Görüntüsü dikkat çekiyor

Büyüleyici bir rota! Hançer Kanyonu görenleri kendisine hayran bırakıyor

Büyüleyici bir rota! Görenleri hayran bırakıyor

Köyün ortasındaki 2 bin yıllık lahde kazınmış cümleler görenleri şaşırtıyor

Bu cümleler şaşırttı! Köyün ortasında 2 bin yıllık beddua

Kira ödemekten bıktı! Küçük bir minibüste hayatını devam ettiriyor

Kira ödemekten bıktı! Bakın nereye yerleşti

Göbeklitepe’de balon turları yeniden başladı! Gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Balon turları yeniden başladı! Görsel şölen yarattı

İznik Gölü'ndeki bazilikanın 13. yüzyılda gömülerek terk edildiği ortaya çıktı

Yüzyıllar öncesine ait! Terk edilmiş alan olduğu ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.