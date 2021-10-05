Yolculuklarda size ekstra konfor sağlayacak en iyi seyahat ürünleri

Seyahat etmek genellikle yola çıkanı mutlu eden ve tazeleyen bir eylem. Yola çıkış sebebiniz ister tatil, ister iş seyahati ister bambaşka bir neden olsun; seyahat planlarken mutlaka içinizi tatlı bir heyecan kaplar. Özellikle de yolculuğunuz konforlu geçecekse elbette heyecanınız da ikiye katlanır! A noktasından B noktasına ulaşmanın kolaylaştığı bu günlerde, seyahat çantasındaki eksikleri tek tıkla internetten tamamlamak da son derece kolay ve hızlı bir hale geldi. Gezinizin keyfine ve rahatlığına katkıda bulunacak birbirinden kullanışlı ürünleri birlikte inceleyelim.

Önce şık bir valizle başlamak lazım

Yola çıkmak için elbette önce şık ve kullanışlı bir seyahat çantasına ihtiyacınız var. Cambridge Polo Club PLVLZ60016 Seyahat Çantası da bu arayışa son verecek kadar güzel! Dört tekerlekli çekçekli valiz ortalama bir boyuta sahip. Çantanızı otobüste ya da uçakta bagaj olarak teslim ederseniz endişelenmenize gerek yok çünkü tamamı kumaştan imal edilen modelin kırılması mümkün değil. Siyah renkli ve son derece minimal bir dizayna sahip ürünün ana bölmesinin yanında çok kullanışlı fermuarlı cepleri de bulunuyor.

Cambridge Polo Club PLVLZ60016 Seyahat Çantası'nı buradan inceleyebilirsiniz.

Çağa uyum sağlamadan olmaz

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Artık akıllı telefonlar olmadan evden dışarı adım atamıyoruz. Bu yüzden de gidilen her yere yalnızca şarj kablosu değil, powerbank gibi güç sağlayıcı cihazlar da taşımak çağın reflekslerinden biri haline geldi. Solustre Elektronik Aksesuar Düzenleyici Çanta tam da bu konuda yardıma hazır. Telefon ve bilgisayarınızın şarj kablolarını koyabileceğiniz çanta geniş bölmeleriyle karşınıza çıkıyor. Eğer seyahat ederken elektronik cihazlarınızdan vazgeçemiyorsanız bu ürün tam size göre.

Üstelik çanta, özel tasarımı sayesinde de kablo deformasyonuna engel oluyor. Kaliteli ve su geçirmez malzemeden üretilen model sayesinde USB, powerbank, adaptör, şarj kablosu gibi elektronik aksesuarları güvende tutabilirsiniz.

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Yolculuklarda uyumadan yapamam diyenler için...

Arabada, otobüste, trende ya da uçakta seyahat ederken hiçbir şeye aldırmadan uyuyabilenleri mutlu edecek bir ürün var sırada. Travel Pillow Seyahat Tipi Boyun Yastığı en rahatsız seyahatlerde bile mışıl mışıl uyumanız için ideal bir ürün. Kolayca şişirebileceğiniz boyun yastığı sayesinde göz açıp kapayıncaya kadar varış yerinize ulaşabilirsiniz! Sönük haliyle çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz model terletmeyen süet bir kumaşa sahip. Boynunuza oturtarak dilediğiniz tarafa yaslanabilir ve en derin uykulara dalabilirsiniz.

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Güzellik uykusunu tamamlayacak bir ürün daha

"Boyun yastığı tek başına yetmez, ben karanlık olmadan uyuyamam." diyorsanız sıkı durun! Fityle Kablosuz Bluetooth Uyku Göz Maskesi tam aradığınız ürün. Üstelik bu uyku bandının özellikleri saymakla bitmiyor. Oldukça teknolojik bir seçenek olan ürün aynı zamanda bluetoohlu kulaklık özelliğine sahip. Uyurken müzik dinlemenize imkan tanıyan göz maskesi sayesinde, kendinizi seyahat ettiğiniz araçtan tamamen soyutlayabilirsiniz.

Kafanızın ölçüsüne göre rahatlıkla ayarlayabileceğiniz ürün, her yaşın kullanımına uygun. Yüzünüzü ve kulaklarınızı asla sıkmayan maske, yıkanabilir yumuşak kumaştan üretildi.

Hem konforlu hem de izole bir yolculuk deneyimi yaşamanıza yardımcı olacak teknoloji harikası ürünü daha detaylı incelemek için buraya bir göz atabilirsiniz.

Konforuna düşkün gezginlerin en sevdiği eşya: Seyahat yastığı

Hem yolda hem de varış noktanızda kullanabileceğiniz başka bir konfor ürünü de seyahat yastığı. Jökel Şişirilebilir Yastık, sadece araçlarda değil kamp gibi dış mekan seyahatlerinizde de severek kullanabileceğiniz bir model. Pompaya ihtiyaç duymadan, üfleyerek rahatlıkla şişebilen ürün; yatağınızdaki yastık kadar rahat!

Şişirilmemiş hali avuç içine sığabilecek kadar küçük olan model, valizinizde asla yer kaplamaz. Kendi çantasıyla beraber satılan seyahat yastığını güvenle muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca çok fonksiyonlu vana ve üfleme özelliği bulunan modeli istediğiniz yükseklikte ve sertlikte ayarlamanız mümkün.

Mükemmel bir uyku deneyimi vadeden Jökel Şişirilebilir Yastık'ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yurt dışı gezilerinin olmazsa olmazı...

Başka ülkelere seyahat ettiğinizde kendi elektronik cihazlarınıza uygun fiş bulmak zor olabilir. Bu durumu Hama Dünya Seyahati Fişi ile anında çözebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya ya da bazı Avrupa ülkelerine gittiğinizde bu ürün sayesinde yeni bir kabloya ihtiyaç duymadan kendi kablonuzu kullanabilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkenin priz sistemi ne kadar değişik olursa olsun, elektrik alacaksınız. 150 farklı ülkenin prizlerine uyum sağlayan seyahat fişini kullanmak da çok kolay.

Yurt dışı gezilerinizde pasaport kadar büyük bir öneme sahip seyahat fişini buradan inceleyerek ürünü hangi ülkelerde kullanabileceğinizi detaylıca görebilirsiniz.

"Valizde tüm kıyafetler kırışmış" telaşına son!

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Yolculuğa çıkarken içine dünyaları sığdırdığınız valizlerin tek dezavantajı giysilerin kırışmasına sebep olmak. Avantajlarla dolu teknoloji çağı buna da çözüm getiriyor. Kompakt bir seyahat ütüsü olan Polti Vaporella Vertical GSM20 sayesinde çıktığınız yolculuklarda jilet gibi görünmeye devam edebilirsiniz. Ürün hem dikey hem de yatay ütüleme yapabileceğiniz döner başlık teknolojisine sahip.

45 saniyede ısınan son derece pratik seyahat ütüsü sayesinde kıyafetleriniz şipşak hazır olsun. Tabanı seramik kaplamalı model bu özelliğiyle paslanmaya imkan tanımıyor. Minik boyutuna rağmen normal bir ütüdeki pek çok özelliği sunan üründe sıcaklık ayarı yapılabiliyor. Yoğun bir şekilde buhar üfleme potansiyeli olan cihazı kullanırken bir ütü masasına da ihtiyacınız yok. Valizinize çok yer kaplamayacak model; fırça gibi yedek parçaları da içeren 5 farklı aksesuar ile beraber satılıyor.

Tek dokunuşla kırışıklıklara son veren seyahat ütüsünü incelemek için hemen tıklayın.

Müzik olmadan seyahat olur mu? Elbette hayır!

Seyir halinde giden bir araçta ya da bulutların arasında süzülen bir uçakta herkes camdan bakmayı sever. Seyahatin o en duygulu ve hisli anında camdan dışarıyı seyrederken bir eksiklik hissediyorsanız o eksik kesinlikle müziktir! TTEC 2KM127S Airbeat Duo Tws Bluetooth Kulaklık ile uzaklara bakıp hülyalara dalarken en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Bluetooth teknolojili model sayesinde kablo ile uğraşmadan konforlu bir dinleme deneyimi yaşayın. Kulak içi kulaklık şeklinde dizayn edilen modelin mikrofonu da mevcut.

Tek şarj ile 7 saat kesintisiz kullanabileceğiniz model sayesinde en uzun yolculuklarınızda ritminizi kaybetmeyin. Ürün; hem şarj etmek hem de muhafaza etmek için kullanabileceğiniz kutusuyla birlikte satılıyor.

Ultra hafif ve ekstra konforlu bu ürünle seyahatlerinizde her telden çalmak istiyorsanız tıklayın.

Bizce böyle daha güzel: Geldim Gördüm Yazdım!

Seyahate çıkmak, gezmek çok güzel fakat gördüklerimizi yazmak da lazım. Benim o taraklarda bezim yok diyebilirsiniz ama turistik bir geziye çıkmadıysanız iş seyahatlerinde de bir şeyler yazıp çizmekten kaçamazsınız! Nasıl düşünürseniz düşünün ama Scriveiner Premium El Yapımı Deri Günlük, herkeste yazma isteği uyandıracak kadar hoş bir tasarıma sahip. Harika bir el işçiliğinin sonucu olan ürünü bir seyahat ajandası olarak kullanabilirsiniz.

Toplam 240 sayfadan oluşan ürün hem kullanışlı hem de şık. Gerçek deriden imal edilen modelin dokusunu da çok seveceksiniz. Ayrıca içindeki yaprakların tamamı geri dönüştürülmüş malzemeden elde edilen deri ajanda son derece çevre dostu. Kapak kısmında deri kayışı bulunan defteri kolayca bağlayarak çantanızda açılmasını ya da deforme olmasını engelleyebilirsiniz.

Herkesi yazmaya teşvik etme potansiyeli olan harika ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bavulunuza koca koca şişeleri sığdırmaya çalışmayın

Seyahatlerde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin başında hijyenik ürünler geliyor. Şampuan, duş jeli, saç kremi, parfüm, krem gibi hijyen ve bakım ürünlerinin hepsini valizlere sığdırmak ise imkansız. Fakat Nascita 4'lü Desenli Seyahat Kiti ile imkansızı mümkün hale çevirebilirsiniz.

2 sprey şişe, bir çevir aç kapaklı şişe ve bir tane de krem kabından oluşan set; en sevdiğiniz hijyen ve bakım ürünlerini seyahatlerinizde bile yanınıza almaya imkan tanıyor. Birbirine uyumlu toplam dört parçadan oluşan seti kolayca temizleyebilirsiniz.

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