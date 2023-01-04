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Yolda yürürken 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı! Pantolonu parçalandı, bacağından yaralandı

04.01.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İlhan Yazıcı adlı vatandaş, yolda yürüdüğü sırada 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yazıcı'nın pantolonunu parçaladı ve bacağından yaraladı. Yazıcı olayı anlatırken "Bir tanesi bacağımdan kaptı beni, pantolonumu yırttı. Ben soğukkanlı davranınca diğerleri saldırmadı ve öyle kurtuldum." ifadelerini kullandı.

Yolda yürürken 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı! Pantolonu parçalandı, bacağından yaralandı

Çankaya’nın Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi’nde yolda yürüyen İlhan Yazıcı’ya başıboş köpekler saldırdı. Sabah saatlerinde iş yerine giden Yazıcı’nın karşısına yaklaşık 10 köpek çıktı. Köpeklerin saldırması sonucunda kıyafetleri yırtılan Yazıcı, vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralandı.

Kaldırımda yürürken bir anda karşısına yaklaşık 10 köpeğin çıktığını belirten İlhan Yazıcı, “Bir tanesi bacağımdan kaptı beni, pantolonumu yırttı. Ben soğukkanlı davranınca diğerleri saldırmadı ve öyle kurtuldum. Yavaş yavaş oradan ayrıldım. Fakat bizim kendi çocuklarımız da var, bizim asıl korktuğumuz onlar. Bizim gösterdiğimiz soğukkanlılığı onlar göstermeyebilir” diye konuştu.

'SOKAKTA İNSANLAR DOĞRU DÜZGÜN YÜRÜYEMİYOR'

Çankaya Belediyesi’ne köpeklerin toplanması çağrısında bulunan Yazıcı, “Köpeği alıp götürdüler ama belediye de köpeğin geri bırakılacağını söyledi. Bu köpekler çevredeki insanlar tarafından da beslendiği için köpekler tekrardan bu parka geri geliyor. Nereye bırakılırsa bırakılsın geri geliyorlar. Burada insanların çok büyük bir mağduriyeti var. Bu mağduriyetin artık devlet tarafından ya da belediye tarafından bir çözüme ulaştırılması lazım. İki adım ötedeki sokağa çocuklarımızı arabayla bırakmak zorunda kalıyoruz. Sokakta insanlar doğru düzgün yürüyemiyor. Bununla ilgili bir çare bulunması lazım” ifadelerini kullandı. Yazıcı, saldırının ardından hastaneye giderek kuduz ve tetanoz aşıları yaptırdığını sözlerine ekledi. (İHA)

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Ankara köpek saldırı

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