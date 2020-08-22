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Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs böyle çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2020 09:21 | Son Güncelleme

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Aksu köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedilirken, kazada 1 kişi öldü.

Kaza Düzce-Yığılca yolu Aksu köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Yığılca’dan Düzce istikametine seyir halinde olan bir minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 59 yaşındaki Nevzat Güler’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Nevzat Güler’i gören vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler Nevzat Güler’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güler’in cenazesi Yığılca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bir bankanın para nakil aracını kullanan minibüs şoförü S.A. ise gözaltına alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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