Yosunun cilde faydalarına çok şaşıracaksınız! Genç görünüm, sivilcesiz hayat...

Aslında doğada bulunan her şeyin insanoğluna bir faydası var. Önemli olan bunu keşfedebilmek ve kullanabilmek. Yosun da keşfedilen ve kullanıma sunulan bitkilerden bir tanesi. Her ne kadar gıda ve bahçecilik gibi farklı alanlarda kullanılsa da yosunun cilt üzerinde kullanımı diğer alanlardaki kullanımlarına kıyasla daha çeşitli. Bu yüzden de kozmetikten cilt bakımına kadar, ciltle alakalı pek çok alanda yosun kullanıldığını görebiliriz. Yosunun ağırlıklı olarak cilt bakımında kullanılmasının esas sebebi ise cilde olan faydalarının fazla olması. Peki bu faydalar ne mi? Gelin birlikte göz atalım!
NOT: Yosun her ne kadar doğal bir bitki olsa da cildinizde kullanmadan önce mutlaka bir dermatologla görüşmeniz önerilir.
1) CİLDİ NEMLİ TUTAR
Yosun, içerisinde bulundurduğu nemlendirici bileşenler sayesinde cildinizde kuruluk oluşmasını engeller. Bunu yapabilmesinin sebebi ise bileşenlerinin denizde ve okyanustaki nemi hapsederek cildinize aktarmasıdır.
2) CİLDİ GENÇLEŞTİRİR
Yosunda bulunan aminoasitler sayesinde cildinizdeki kırışıklıklardan kurtulabilir ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.
3) SİVİLCELERDEN KURTULUR
Evet, doğru okudunuz. Yosun, cildinizdeki sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı olur. İçinde omega, çinko, magnezyum ve benzeri mineraller bulundurmasından dolayı, koruyucu bir bariyer oluşturarak sivilceye sebep olan etkenleri cildinizden uzak tutar. Bu aynı zamanda hassas ciltleri korumaya da yardımcı olur.
4) CİLT PİGMENTLERİNİ EŞİTLER
Yosunda bulunan B ve C vitaminleri gibi antioksidanlar, cildi iyileştirmeye ve güneş yanığı gibi cilt pigmentlerini etkileyen hasarları tamir etmeye yarar. Böylece de cilt pigmentleri eşitlenmiş olur.
5) CİLDİ PARLATIR
Yukarıda da bahsedildiği gibi yosun cildi temizleyip minerallerle beslediği için cildinize daha parlak bir görünüm kazandırır.
YOSUNUN CİLT BAKIMINDA KULLANIM YERLERİ
1) YÜZ MASKELERİ
Yosun pek çok yüz maskesi çeşidinde kullanılır. Özellikle de kil maskelerinde yosun yer aldığını görebiliriz.
2) GECE KREMLERİ
Pek çok gece kreminde yosun bulunur. Bunun sebebi ise kullanıcıların gece temiz bir ciltle yatmalarını sağlama isteğidir.
3) YÜZ ÇAMURU
Çamur terapisinin evde kullanılabilir şekli olan yüz çamurlarında, cildi yenilemesi amacıyla yosun kullanılır.
4) NEMLENDİRİCİ
Yosunun doğal bir nemlendirici olduğundan bahsetmiştik. İşte tam da bu yüzden, neredeyse her nemlendirici kremde yosun bulunduğunu görebiliriz.
5) YAŞLANMA KARŞITI SERUMLAR
Cildi yenileyip pürüzsüz hale getirdiği için pek çok yaşlanma karşıtı serum ana madde olarak en az bir yosun türü kullanır.
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