Yosunun cilde faydalarına çok şaşıracaksınız! Genç görünüm, sivilcesiz hayat...

Aslında doğada bulunan her şeyin insanoğluna bir faydası var. Önemli olan bunu keşfedebilmek ve kullanabilmek. Yosun da keşfedilen ve kullanıma sunulan bitkilerden bir tanesi. Her ne kadar gıda ve bahçecilik gibi farklı alanlarda kullanılsa da yosunun cilt üzerinde kullanımı diğer alanlardaki kullanımlarına kıyasla daha çeşitli. Bu yüzden de kozmetikten cilt bakımına kadar, ciltle alakalı pek çok alanda yosun kullanıldığını görebiliriz. Yosunun ağırlıklı olarak cilt bakımında kullanılmasının esas sebebi ise cilde olan faydalarının fazla olması. Peki bu faydalar ne mi? Gelin birlikte göz atalım!

NOT: Yosun her ne kadar doğal bir bitki olsa da cildinizde kullanmadan önce mutlaka bir dermatologla görüşmeniz önerilir.

1) CİLDİ NEMLİ TUTAR

Yosun, içerisinde bulundurduğu nemlendirici bileşenler sayesinde cildinizde kuruluk oluşmasını engeller. Bunu yapabilmesinin sebebi ise bileşenlerinin denizde ve okyanustaki nemi hapsederek cildinize aktarmasıdır.

2) CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

Yosunda bulunan aminoasitler sayesinde cildinizdeki kırışıklıklardan kurtulabilir ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.