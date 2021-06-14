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  4. Youtube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

Youtube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

14.06.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli video paylaşım platformu Youtube, başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

Youtube, ana sayfa başında siyasi içerikli reklam yayınını yasakladı

Şirket sözcülüğünden Axios’a yapılan yazılı açıklamada, Youtube’un reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

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MANİPÜLASYONLARIN ÖNÜ GEÇMEK İÇİN ÖNLEM

Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz." ifadesi paylaşıldı.

Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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