YouTube'da fenomen olan Bilal Göregen, Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi! Yeni şarkısını çaldı!

YouTube, Instagram’daki resmi hesabında Yetenek Sizsiniz ile ünlenen Bilal Göregen’in dünyada viral olan kedili videosunu paylaşmıştı. Levan Polkka adlı şarkıya yaptığı cover ile fenomen olan Bilal Göregen’in videosu dünya çapında beğeni topladı. YouTube'da 'cat vibing' akımının sahibi olan Bilal Göregen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştu.

Bilal Göregen, videolarını çektiği Florya Sosyal Tesisleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuğu oldu.

Bilal Göregen darbuka performansları ile de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mest etti. Göregen, şarkıcı Nato'nun Chor Javon isimli şarkısına cover yaptı.



