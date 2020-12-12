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YouTube'da fenomen olan Bilal Göregen, Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi! Yeni şarkısını çaldı!

12.12.2020 02:28 | Son Güncelleme:
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Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasının ardından YouTube'un videosunu paylaşmasıyla tüm dünyada tanınan Bilal Göregen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Bilal Göregen, Ekrem İmamoğlu'na yeni şarkısını da çaldı. Göregen bu defa şarkıcı Nato'nun Chor Javon isimli şarkısına cover yaptı.

YouTube, Instagram’daki resmi hesabında Yetenek Sizsiniz ile ünlenen Bilal Göregen’in dünyada viral olan kedili videosunu paylaşmıştı. Levan Polkka adlı şarkıya yaptığı cover ile fenomen olan Bilal Göregen’in videosu dünya çapında beğeni topladı. YouTube'da 'cat vibing' akımının sahibi olan Bilal Göregen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluştu.

YouTube, Yetenek Sizsiniz ile ünlenen Bilal Göregen’in videosunu paylaştı! Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen kaç yaşında, nereli?YouTube, Yetenek Sizsiniz ile ünlenen Bilal Göregen’in videosunu paylaştı! Bilal Göregen kimdir? Bilal Göregen kaç yaşında, nereli?

Bilal Göregen, videolarını çektiği Florya Sosyal Tesisleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuğu oldu.

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Bilal Göregen darbuka performansları ile de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mest etti. Göregen, şarkıcı Nato'nun Chor Javon isimli şarkısına cover yaptı.


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