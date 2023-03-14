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Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

14.03.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

Yozgat'ta taksi, otomobil ve minibüsün karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yozgat'tan Kayseri istikametine seyreden M.G. idaresindeki taksi, Yozgat-Kayseri kara yolu Topçu köyü mevkisinde, N.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

FH54

Karşı şeride geçen otomobil, U.E. yönetimindeki minibüse çarptı.

Kazada, sürücülerden N.K. ile aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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trafik kazası Yozgat

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