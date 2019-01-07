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Yozgat'ta eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 00:29 | Son Güncelleme

Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe ve Kadışehri'nde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanmadan dolayı il merkezi ve Kadışehri ilçesinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Çayıralan ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kadışehri okullar tatil Yozgat

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