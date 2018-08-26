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Yozgat'ta trafik kazaları: 1 ölü, 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

Yozgat'ta trafik kazaları: 1 ölü, 14 yaralı

Yozgat'ın Kadışehri ve Akdağmadeni ilçelerindeki trafik kazalarında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Sırrı Öztürk (42) idaresindeki 66 FL 172 plakalı otomobil, Kadışehri ilçesi Yakacık köyü yakınında Hasgül Karakaş'ın (57) kullandığı 06 EB 6899 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Sebahat Öztürk (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile araçlarda bulunan Abdullah Öztürk (21), Yunus Öztürk (18), Zeynep Ebrar Öztürk (4), Nurten Karakaç (50) ve Efecen Kargılı (16) yaralandı.

Diğer kazada ise Akdağmadeni’nden Ankara’ya yakınlarının düğününe katılmak için yola çıkan Yılmaz Kaya (41) yönetimindeki 66 HH 512 plakalı otomobil, Gökdere köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

Sürücü ile araçtaki Medine Kaya (37), Tevfik Kaya (51), İsmail Kaya (13), Sefa Kaya (12), Zeynep Kaya (5) ve Merve Kaya (17) yaralandı.

Yaralılar, Yozgat ve Akdağmadeni'ndeki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni Kadışehri trafik kazası Yozgat

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