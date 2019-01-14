HABER

YPG/PKK Azez'de mayınlı tuzak kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 10:48 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'nın kurduğu tuzak sonucu, Özgür Suriye Ordusu unsurlarından 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Azez ilçesinde mayınlı tuzak kurması sonucu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Halep'in Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Kefer Kaşır beldesinde konuşlu terör örgütü unsurları, Azez'e sızma girişiminde bulunarak, muhaliflerin kullandığı askeri yol güzergahına mayın döşedi.

ÖSO'nun cephe hattında yaptığı devriye sırasında mayının infilak etmesi sonucu, araçtakilerden 2'si ağır yaralandı, biri hayatını kaybetti.

Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdüren YPG/PKK, sık sık muhaliflerin cephe hatlarına saldırıyor ve sivil yerleşim yerlerinde canlı bomba saldırıları düzenliyor.

PARTNERItır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?Itır Esen, Acun Ilıcalı ile nasıl tanıştı?
İşsiz kalınca sokakta oyuncak gelin satmaya başladıİşsiz kalınca sokakta oyuncak gelin satmaya başladı
Down sendromlu Musa'nın hayali gerçek olduDown sendromlu Musa'nın hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YPG/PKK mayın Suriye

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

G.Saray'da ayrılık! Barcelona...

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Türk Halk Müziği'nin duayen isminden üzen haber!

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Erdoğan'ın Tarsus'taki kazıdan sonra Vatikan'a davet edilmesi tesadüf mü?

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Uludağ'ın yanı başında! Gelen kayıtsız kalamıyor

Uludağ'ın yanı başında! Gelen kayıtsız kalamıyor

OHAL'in ardından bir ilk! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Bakan onayına bağlıydı! Çok sayıda kişi ihraç edildi

Ankaralılar grubu çökertildi! Polisten fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Ankaralılar grubu çökertildi!

Günlük burç yorumları 14 Ocak Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.