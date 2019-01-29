"YSK Başkanı parti sözcüsü gibi davranıyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanının siyasi bir partinin sözcüsü gibi davrandığını iddia ederek, "Sen içi boşaltılmış bir kurumda sadece bir kişinin temsilciliğini yapmak için çırpınıp duruyorsun. Senin muhatabın tek bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O emir veriyor, sen yerine getiriyorsun." dedi. Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, YSK'ye yönelik açıklama ve eleştirilerde bulundu, soruları yanıtladı. Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın YSK'nin seçim güvenliği konusunda gereken tedbirleri yeterince almadığını ifade ettiğini aktaran Özkoç, "Yavaş'ın 2014'teki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de yarışı kazanacağını" söyledi. Özkoç, "Ankara'da trafoya kediler giriyor, AKP'nin aklına tilkiler giriyor fakat ister kedi ister tilki girsin Mansur Yavaş aslanlar gibi mücadele ediyor, milleti ve Ankara'da yaşayan insanlar için başkentin geleceği için belediye başkanlığı koltuğuna oturacak, oturmakta azimli, hiçbir şey onu engelleyemeyecek. Milletimiz, bu sefer kim ne yaparsa yapsın, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir sonuçla, güçlü bir şekilde Mansur Yavaş'ı belediye başkanlığı koltuğuna oturtacak." diye konuştu.

YSK Başkanının siyasi bir partinin sözcüsü gibi davrandığını ve konuştuğunu ileri süren Özkoç, "bu şekilde konuşmasını daha önce aldığı kararları nedeniyle doğal karşıladıklarını" ifade etti. YSK'nin önceki seçimde cezaevinde tutuklu bulunan mahkumların ancak ikametgahlarının bulunduğu yerde oy kullanmasına yönelik karar aldığını belirten Özkoç, şöyle devam etti: "Bunun akılla, vicdanla bağdaşır yanı var mı? Yok. Adamı Silivri'de cezaevinde tutuyorsun, ikametgahı Sakarya'da. O gün salıvermeyeceğine göre 'oy kullanma.' diyorsun. Oy kullanma hakkı olan bir vatandaşın elinden oy kullanma hakkını alıyorsun. Yukarıdan sana böyle emredildi, sen 'Emredersin paşam.' dediğin için bu kararı alıyorsun. Mansur Yavaş sana niye güvensin, Türkiye sana niye güvensin? Biz sana niye güvenelim? Bütün kurumların içini boşalttıkları gibi senin de içini boşaltmışlar. Sen içi boşaltılmış bir kurumda sadece bir kişinin temsilciliğini yapmak için çırpınıp duruyorsun. Senin muhatabın tek bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O emir veriyor, sen yerine getiriyorsun. Bizim muhatabımız sen değilsin, muhatabımız millet, biz yolumuzda yürümeye devam ediyoruz."

- "Suriye konusunda Suriye yönetimiyle iletişim kurulmalı" Özkoç, bir basın mensubunun Adana Mutabakatı'nı anımsatarak, "(Türkiye daha içerilere müdahale edebilir) şeklinde yorumlamak mı gerekiyor?" sorusu üzerine, Türkiye'nin bu dönemde, milli değerlere özgü bir duruşu olmadığını, egemen güçlerin söylediklerini yerine getirdiğini savundu. Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki hiçbir söylem ve vaadini yerine getiremediğini öne sürdü. Suriye konusunda Suriye yönetimiyle iletişim kurulması gerektiğini belirten Özkoç, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayarak sınırda Suriye ordusunun güvenli olarak yer alması sağlanmalı." diye konuştu. Özkoç, "Putin ve Trump'ın uyarısına gerek duymadan, bölge ülkeleri bir araya gelip, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi kendi toprak bütünlüğünü, Suriye'nin de toprak bütünlüğünü göz önüne alıp ona göre kendi sorunlarını halletmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.