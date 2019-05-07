YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili aldığı 'tekrar' kararı sonrası CHP Parti Meclisi bugün 10:00'da toplanıyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kritik toplantı için Genel Merkez'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, binaya giriş yaptığı sırada kısa bir açıklama yaptı.

'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimleriyle ilgili "Her şey çok güzel olacak. Kimse merak etmesin. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bizim mücadelemiz demokrasi için" ifadelerini kullandı.

İMAMAOĞLU DA GENEL MERKEZ'DE

Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da Genel Merkez'e giriş yaptı. İmamoğlu, "Vazifemiz var sonra açıklama yapacağız hepinize kolay gelsin" ifadelerini kullandı.

