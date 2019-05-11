YTB’nin Türkiye burslarında yazılı sınav dönemi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen ve dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce başvuru alan Türkiye Bursları programında ilk kez yazılı sınav usulüne gidildi.

YTB bu yıl en çok başvuru alınan Afganistan’daki lisans adayı uluslararası öğrencilerin seçiminde farklı bir uygulamaya gitti. Yıllardır başarılı bir şekilde yüzbinlerce başvuruyu online alıp ardından ülkelerde yerinde yüz yüze mülakat ile yapılan öğrenci seçimine bu yıl bu süreçlere ek olarak ilk kez ‘yazılı sınav’ eklendi. Bu sayede Türkiye’ye eğitim için gelmek isteyen adayların arasından daha kaliteli ve nitelikli öğrencilerin seçilmesi hedefleniyor.

İlk örneğinin yapıldığı 2019 Türkiye Bursları Yazılı Sınavı, Afganistan’da 4 merkezde 5 binin üzerinde adayın katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. YTB, gelecek yıl ise en çok başvuru alınan ülkelerin hepsinde yazılı sınav yapmayı planlıyor.

“Türkiye Bursları için yeni bir sayfa açıyoruz”

Afganistan’da ilk örneği yapılan 2019 Türkiye Bursları Yazılı Sınav sistemi hakkında açıklamada bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, yazılı sınav sayesinde Türkiye Bursları programıyla ülkemize burslu gelen öğrenci niteliğinde ciddi manada artış yaşanacağına dikkat çekti. Nesnel değerlendirme ve yüksek nitelik amacıyla yapılan 2019 Türkiye Bursları Yazılı Sınavı’nı Afganistan’da 5 binin üzerinde adayın katılımıyla 4 merkezde yerel dilde ve müfredata uygun içerikle başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Eren, “Çeşitli risk ve olağanüstü koşullara rağmen yoğun bir çaba ile Afganistan’da Kabil, Mezar-ı Şerif, Herat ve Şibirgan’da 5 bin 600 lisans adayının katılımıyla bu başarılı çalışmayı hayata geçirdik. Desteklerinden dolayı Maarif Vakfı’na ve ayrıca Kabil Büyükelçiliğimize, Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğumuza, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımıza, Yunus Emre Enstitümüze ve İstanbul Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Dünyanın sayılı burs imkânlarından Türkiye Bursları için yeni bir sayfa olan ve gelecek yıl en çok başvuru aldığımız ülkelerin hepsinde yapmayı planladığımız bu yazılı sınavla ülkemize burslu gelen öğrenci niteliğini de ciddi manada arttırmış olacağız” dedi.

Öğrencilere sayısal ve sözel alanlardan temel becerileri ölçmeyi hedefleyen test usulü 80 sorunun sorulduğu sınav neticesinde puanlamaya göre adaylar son aşama olan mülakata girmeye hak kazanacaklar.