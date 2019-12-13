KADIN

Yüksek topuklu ayakkabılar sadece ayaklarınızı değil sağlığınızı da etkiliyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Amerikan Podiatrik Tıp Derneği'ne göre, yüksek topuklu ayakkabı giyen kadınların yüzde 71'i, acı çekiyor. Ancak bu olumsuzluktan sadece ayaklarınız değil vücudunuzun diğer parçaları da etkilenebilir ve daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Topuklu ayakkabı, kadınların büyük tutkusu. Giymesi biraz acı verici olabiliyor. Ama tek etkisi, verdiği bu acı değil. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, 7,5 cm yüksekliğindeki topuklu ayakkabı ile yürümek, tıpkı yaşlılıkta görülen denge bozukluğuna ve dizlerde romatizmaya yol açabiliyor. Ve daha fazla sağlık sorunlarına da neden olabiliyor.

Araştırmaya göre kadınlar, erkeklere göre üç kat daha fazla rahatsız ayakkabılarla ayaklarını sıkıştırıyorlar. Bundan dolayı her 10 kadından dokuzu iltihap, nasır, burkulma ve incinme sorunu yaşıyor.

Yüksek topuklu ayakkabı giymenin vücudunuza nasıl zarar verebileceğini bilmenizi istiyoruz. Makalenin sonunda, gereğinden fazla topuklu ayakkabı giyerseniz, ayaklarınıza ne olabileceğini görebilirsiniz.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yüksek topuk herşey önce popo kalkacak ,boy uzayacak vede çıkardığı sesle tüm erkekler sulu sulu bakacak
Acı çekiyor ise giymesinler
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