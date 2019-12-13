Yüksek topuklu ayakkabılar sadece ayaklarınızı değil sağlığınızı da etkiliyor

Topuklu ayakkabı, kadınların büyük tutkusu. Giymesi biraz acı verici olabiliyor. Ama tek etkisi, verdiği bu acı değil. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, 7,5 cm yüksekliğindeki topuklu ayakkabı ile yürümek, tıpkı yaşlılıkta görülen denge bozukluğuna ve dizlerde romatizmaya yol açabiliyor. Ve daha fazla sağlık sorunlarına da neden olabiliyor.

Araştırmaya göre kadınlar, erkeklere göre üç kat daha fazla rahatsız ayakkabılarla ayaklarını sıkıştırıyorlar. Bundan dolayı her 10 kadından dokuzu iltihap, nasır, burkulma ve incinme sorunu yaşıyor.

Yüksek topuklu ayakkabı giymenin vücudunuza nasıl zarar verebileceğini bilmenizi istiyoruz. Makalenin sonunda, gereğinden fazla topuklu ayakkabı giyerseniz, ayaklarınıza ne olabileceğini görebilirsiniz.

